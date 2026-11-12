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Главная arrow Відео arrow Зеленский заявил о проблемах со Starshield: эфир День.LIVE arrow
Зеленский заявил о проблемах со Starshield: эфир День.LIVE

Зеленский заявил о проблемах со Starshield: эфир День.LIVE

12 ноября 2026 г. 13:37

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13:37 Зеленский заявил о проблемах со Starshield: эфир День.LIVE

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19:00 Почему Киев страдает от отключений света и кто на этом зарабатывает: эфир «Киевское время»

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18:05 Прогресс переговоров в Абу-Даби для Украины: эфир Вечір.LIVE

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13:30 В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: эфир День.LIVE

Проблемы с американской системой спутниковой связи Starshield и снижение скорости передачи данных осложнили работу украинских военных при перехвате российских реактивных беспилотников. Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за технических помех дроны-перехватчики не всегда успевают уничтожать вражеские цели, вследствие чего фиксируются новые попадания.

Об этом и других важных событиях будут говорить в прямом эфире День.LIVE, сообщает Новини.LIVE.

Гости эфира День.LIVE

В студии будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

  • Николай Голомша — бывший заместитель генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Украины, представитель UA EXPERTS;
  • Дмитрий Шушпанов — демограф, доктор экономических наук, заведующий отделом демографического моделирования и прогнозирования Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины;
  • Виктор Трегубов — спикер Группировки объединенных сил, подполковник;
  • Оксана Жолнович — министр социальной политики Украины в 2022–2025 годах, кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital;
  • "Эрни" — офицер 23-й отдельной механизированной бригады;
  • Дмитрий Соломчук — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Оксана Продан — советница главы Ассоциации городов Украины.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в ограничении Starlink во время наступательных операций ВСУ. Министр пригрозил найти альтернативного поставщика спутниковой связи.

Также Новини.LIVE писал, что украинские дипломаты заявили о намерении продлить контракт с США на использование Starshield. Действующее соглашение истекает в середине 2027 года, поэтому Киев стремится заранее согласовать новые условия.

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