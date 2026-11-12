Проблемы с американской системой спутниковой связи Starshield и снижение скорости передачи данных осложнили работу украинских военных при перехвате российских реактивных беспилотников. Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за технических помех дроны-перехватчики не всегда успевают уничтожать вражеские цели, вследствие чего фиксируются новые попадания.

Об этом и других важных событиях будут говорить в прямом эфире День.LIVE, сообщает Новини.LIVE.

Гости эфира День.LIVE

В студии будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

Николай Голомша — бывший заместитель генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Украины, представитель UA EXPERTS;

Дмитрий Шушпанов — демограф, доктор экономических наук, заведующий отделом демографического моделирования и прогнозирования Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины;

Виктор Трегубов — спикер Группировки объединенных сил, подполковник;

Оксана Жолнович — министр социальной политики Украины в 2022–2025 годах, кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital;

"Эрни" — офицер 23-й отдельной механизированной бригады;

Дмитрий Соломчук — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики;

Оксана Продан — советница главы Ассоциации городов Украины.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в ограничении Starlink во время наступательных операций ВСУ. Министр пригрозил найти альтернативного поставщика спутниковой связи.

Также Новини.LIVE писал, что украинские дипломаты заявили о намерении продлить контракт с США на использование Starshield. Действующее соглашение истекает в середине 2027 года, поэтому Киев стремится заранее согласовать новые условия.