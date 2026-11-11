Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, капитан, заместитель командира 108-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" 59-й бригады с позывным "Афер", политолог и общественный деятель Олесь Доний, депутат Одесского районного совета Сергей Сизоненко, председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам бюджета Леся Забуранная.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят завершение трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Украинскую делегацию представляли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Как писали Новини.LIVE, сегодня в Абу-Даби обсудили возможное прекращение огня, вопросы энергетики и безопасности в Чёрном море. Кроме того, СМИ сообщают, что стороны обсуждали территориальные вопросы.

Также глава государства Владимир Зеленский отметил, что сегодня на повестке дня стоял вопрос об организации встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.