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В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: эфир День.LIVE

В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: эфир День.LIVE

11 ноября 2026 г. 13:30

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13:30 В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры в ОАЭ и гарантии безопасности Украине: эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2026
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16:59 Первые результаты переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ: эфир «Вечер.LIVE»

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13:40 В Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры: эфир День.LIVE

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08:00 Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

9 ноября 2026
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18:30 Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

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13:18 Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

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08:00 Новые правила проезда в Киеве и движения по мостам: эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2026
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18:02 Тысячи ветеранов стоят в очереди на жилье, жилищная программа, реабилитация: интервью с Кимом

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13:30 В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: эфир День.LIVE

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12:42 Историческое выступление Зеленского в парламенте Дании: прямая трансляция

Text

08:00 Переговоры в ОАЭ и гарантии безопасности Украине: эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2026
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16:59 Первые результаты переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ: эфир «Вечер.LIVE»

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13:40 В Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры: эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, капитан, заместитель командира 108-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" 59-й бригады с позывным "Афер", политолог и общественный деятель Олесь Доний, депутат Одесского районного совета Сергей Сизоненко, председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам бюджета Леся Забуранная.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят завершение трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Украинскую делегацию представляли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Как писали Новини.LIVE, сегодня в Абу-Даби обсудили возможное прекращение огня, вопросы энергетики и безопасности в Чёрном море. Кроме того, СМИ сообщают, что стороны обсуждали территориальные вопросы.

Также глава государства Владимир Зеленский отметил, что сегодня на повестке дня стоял вопрос об организации встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

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