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Новые правила проезда в Киеве и движения по мостам: эфир Ранок.LIVE

Новые правила проезда в Киеве и движения по мостам: эфир Ранок.LIVE

9 ноября 2026 г. 8:00

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13:00 Генералу СБУ Сергею Дуке избирают меру пресечения: онлайн-трансляция

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18:19 Россия повредила каждую электростанцию в Украине — заявление Зеленского: эфир Вечір.LIVE

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17:12 Суд над генералом СБУ Сергеем Дукой: онлайн-трансляция

Гостями эфира Ранок.LIVE стали политолог-международник Олег Лисный, народный депутат от партии "Слуга народа" Михаил Ананченко, военный обозреватель Василий Пехньо, командир группы "Терра" в составе 3-го армейского корпуса, старший сержант Николай Волохов с позывным "Абдула", капитан 1-го ранга в отставке, участник российско-украинской войны, кандидат военных наук, доцент Степан Якимяк, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, политтехнолог Руслан Рохов, директор Центра стратегической аналитики и международных исследований Андрей Грубинко и эксперт по охране водных ресурсов Марьяна Гинзула.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что премьер-министр Сергей Корецкий по поручению украинского лидера Владимира Зеленского в ближайшее время представит программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева и обеспечения достаточного резерва автобусов.

Кроме того, частично возобновлено движение по Северному мосту в столице после технического обследования. Проезд разрешен с временными ограничениями — одна полоса с левого берега на правый и две в обратном направлении. Также по мосту возобновляется движение автобусов.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на кандидата политических наук Алексея Якубина, несмотря на значительные расходы Киева на развитие транспортной инфраструктуры, жители столицы по-прежнему вынуждены оплачивать проезд. К тому же перебои в работе электротранспорта и метро заставляют пассажиров тратить много времени на дорогу. По словам Якубина, решением этих проблем должны заниматься городские власти. В качестве примера он приводит Харьков, где общественный транспорт работает бесплатно.

Кроме того, с 9 ноября в Киеве действуют новые правила организации движения на трех мостах через Днепр в связи с дополнительными угрозами безопасности. В частности, полицейские будут проверять подъезды к мостам и наиболее загруженные участки дорог.

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08:00 Деньги УВКБ ООН: кто и где может получить около 12 000 грн в ноябре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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