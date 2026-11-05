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Скачок курса доллара и падение цен на нефть в ноябре: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Скачок курса доллара и падение цен на нефть в ноябре: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

5 ноября 2026 г. 20:00

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20:00 Скачок курса доллара и падение цен на нефть в ноябре: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

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17:07 В Киеве после обстрела восстанавливают водоснабжение: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Киев может оставаться без воды более 12 часов: эфир День.LIVE

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13:01 Суд выбирает меру пресечения для водителя Валентины Молодой: прямой эфир Новини.LIVE

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07:23 Киевляне перекрывают дороги из-за отсутствия света: эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2026
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21:35 Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

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19:56 Киев без света, воды и отопления: эфир Київський час

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18:00 Украина станет главной темой "Коалиции желающих" в Германии: эфир Вечір.LIVE

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17:51 Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

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12:48 Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США: эфир День.LIVE

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20:00 Скачок курса доллара и падение цен на нефть в ноябре: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

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17:07 В Киеве после обстрела восстанавливают водоснабжение: эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 Киев может оставаться без воды более 12 часов: эфир День.LIVE

Text

13:01 Суд выбирает меру пресечения для водителя Валентины Молодой: прямой эфир Новини.LIVE

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07:23 Киевляне перекрывают дороги из-за отсутствия света: эфир Ранок.LIVE

Экономист Алексей Кущ прогнозирует возможное снижение цен на нефть до 80–90 долларов за баррель и постепенный рост курса доллара в Украине до 48–50 гривен. В то же время он отметил, что топливо на АЗС может подешеветь лишь на 1–2 гривны.

Об этом и не только смотрите в интервью "Мир на переломе" с Алексеем Кущем для Новини.LIVE.

Главные темы разговора

  • Выборы в США
  • Будет ли импичмент Трампа?
  • Американская империя идет к закату?
  • В США может появиться третья политическая сила
  • Планы демократов
  • Главная проблема демократов
  • Помощь Украине сократят?
  • Будут ли переговоры в Абу-Даби 11 ноября серьезными?
  • У Трампа на войну с Ираном осталось время до января
  • Нефть будет падать?

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил о поддержке Украины со стороны демократов США. Президент подчеркнул, что представители Демократической партии выступают за помощь Киеву и восстановление более тесных связей Вашингтона с европейскими партнерами. Он также выразил надежду на усиление финансовой и военной поддержки Украины.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что вице-президент США Джей Ди Венс раскритиковал политику Дональда Трампа в отношении Ирана после поражения республиканцев на промежуточных выборах. По мнению Венса, война стала одной из главных причин изменения настроений избирателей, которые также требовали от властей сосредоточиться на внутренних проблемах США и стоимости жизни.

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20:08 Заменили центральное отопление на котел: чем рискует владелец квартиры

20:00 Пересмотр II и III групп: Кабмин смягчил требования для мужчин

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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20:00 Скачок курса доллара и падение цен на нефть в ноябре: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

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