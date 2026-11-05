Экономист Алексей Кущ прогнозирует возможное снижение цен на нефть до 80–90 долларов за баррель и постепенный рост курса доллара в Украине до 48–50 гривен. В то же время он отметил, что топливо на АЗС может подешеветь лишь на 1–2 гривны.

Об этом и не только смотрите в интервью "Мир на переломе" с Алексеем Кущем для Новини.LIVE.

Главные темы разговора

Выборы в США

Будет ли импичмент Трампа?

Американская империя идет к закату?

В США может появиться третья политическая сила

Планы демократов

Главная проблема демократов

Помощь Украине сократят?

Будут ли переговоры в Абу-Даби 11 ноября серьезными?

У Трампа на войну с Ираном осталось время до января

Нефть будет падать?

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил о поддержке Украины со стороны демократов США. Президент подчеркнул, что представители Демократической партии выступают за помощь Киеву и восстановление более тесных связей Вашингтона с европейскими партнерами. Он также выразил надежду на усиление финансовой и военной поддержки Украины.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что вице-президент США Джей Ди Венс раскритиковал политику Дональда Трампа в отношении Ирана после поражения республиканцев на промежуточных выборах. По мнению Венса, война стала одной из главных причин изменения настроений избирателей, которые также требовали от властей сосредоточиться на внутренних проблемах США и стоимости жизни.