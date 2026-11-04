Сегодня в прямом эфире программы "Київський час" будут обсуждать экстренные отключения электроэнергии и перебои с водоснабжением в Киеве и ряде областей. Обсудят, почему энергосистема работает на пределе возможностей, как долго могут длиться отключения и чем грозит остановка канализации. Также речь пойдет о риске коммунального коллапса и его возможных последствиях для жителей столицы.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня важные темы будут обсуждать:

Виталий Ким — министр по делам ветеранов Украины;

Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий;

Александр Трохимец — председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Анатолий Корж — президент Теплоэнергетического кластера Украины;

Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;

Сергей Нагорняк — народный депутат фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в ходе эфира "Київський час":

Почему Киев и область вновь перешли на экстренные отключения света и грозят ли столице многосуточные отключения?

Действительно ли все ключевые подстанции вокруг Киева повреждены и когда горожане смогут вернуться к стабильным графикам?

Могут ли киевляне получать свет только на 30–60 минут в сутки и что происходит с восстановлением столичных ТЭЦ?

Где обещанная распределенная генерация, мини-ТЭЦ и готов ли "Киевводоканал" обеспечивать город водой во время длительных отключений электроэнергии?

Когда в домах киевлян появится стабильное отопление и почему запуск тепловой системы столицы может занять до трех недель?

Новини.LIVE сообщали, что Виталий Кличко назвал ситуацию с электроснабжением в Киеве чрезвычайно сложной из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры. В столице действуют экстренные отключения света, также возникли перебои с водоснабжением и работой электротранспорта. В районах с наиболее сложной ситуацией разворачивают пункты обогрева, где можно согреться и зарядить устройства.

Новини.LIVE сообщали, что 2 ноября 2026 года председатель Деснянской РГА Максим Бахматов заявил, что отдельные дома в Киеве остаются без электроэнергии уже 37 часов, а местами нет даже воды. Он раскритиковал подготовку столицы к зиме и поставил под сомнение эффективность реализации плана устойчивости города стоимостью 37 млрд грн. Отдельно чиновник выразил обеспокоенность готовностью левого берега Киева к сложному отопительному сезону.