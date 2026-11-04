Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Киев без света, воды и отопления: ефір Київський час arrow
Киев без света, воды и отопления: ефір Київський час

Киев без света, воды и отопления: ефір Київський час

4 ноября 2026 г. 19:56

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:56 Киев без света, воды и отопления: ефір Київський час

Text

18:00 Украина станет главной темой "Коалиции желающих" в Германии: эфир Вечір.LIVE

Text

17:51 Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

Text

12:48 Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США: эфир День.LIVE

Text

07:39 Из-за ударов РФ в столице произошел коммунальный коллапс: эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2026
Text

21:35 Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

Text

18:00 Зеленского встретили продолжительными аплодисментами в Берлине: эфир Новини.LIVE

Text

17:18 СБУ установила около 100 причастных к столкновениям под Киевом: эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

Text

08:00 Массированная атака на Украину и скандал на Борщаговке: эфир "Ранок.LIVE"

Text

19:56 Киев без света, воды и отопления: ефір Київський час

Text

18:00 Украина станет главной темой "Коалиции желающих" в Германии: эфир Вечір.LIVE

Text

17:51 Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

Text

12:48 Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США: эфир День.LIVE

Text

07:39 Из-за ударов РФ в столице произошел коммунальный коллапс: эфир Ранок.LIVE

Сегодня в прямом эфире программы "Київський час" будут обсуждать экстренные отключения электроэнергии и перебои с водоснабжением в Киеве и ряде областей. Обсудят, почему энергосистема работает на пределе возможностей, как долго могут длиться отключения и чем грозит остановка канализации. Также речь пойдет о риске коммунального коллапса и его возможных последствиях для жителей столицы.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня важные темы будут обсуждать:

  • Виталий Ким — министр по делам ветеранов Украины;
  • Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий;
  • Александр Трохимец — председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Анатолий Корж — президент Теплоэнергетического кластера Украины;
  • Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;
  • Сергей Нагорняк — народный депутат фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в ходе эфира "Київський час":

  • Почему Киев и область вновь перешли на экстренные отключения света и грозят ли столице многосуточные отключения?
  • Действительно ли все ключевые подстанции вокруг Киева повреждены и когда горожане смогут вернуться к стабильным графикам?
  • Могут ли киевляне получать свет только на 30–60 минут в сутки и что происходит с восстановлением столичных ТЭЦ?
  • Где обещанная распределенная генерация, мини-ТЭЦ и готов ли "Киевводоканал" обеспечивать город водой во время длительных отключений электроэнергии?
  • Когда в домах киевлян появится стабильное отопление и почему запуск тепловой системы столицы может занять до трех недель?

Новини.LIVE сообщали, что Виталий Кличко назвал ситуацию с электроснабжением в Киеве чрезвычайно сложной из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры. В столице действуют экстренные отключения света, также возникли перебои с водоснабжением и работой электротранспорта. В районах с наиболее сложной ситуацией разворачивают пункты обогрева, где можно согреться и зарядить устройства.

Новини.LIVE сообщали, что 2 ноября 2026 года председатель Деснянской РГА Максим Бахматов заявил, что отдельные дома в Киеве остаются без электроэнергии уже 37 часов, а местами нет даже воды. Он раскритиковал подготовку столицы к зиме и поставил под сомнение эффективность реализации плана устойчивости города стоимостью 37 млрд грн. Отдельно чиновник выразил обеспокоенность готовностью левого берега Киева к сложному отопительному сезону.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

20:29 Буданову подарили икону Сагайдачного из ящика для боеприпасов

20:22 Курс доллара в Украине: НБУ объяснил, удержит ли гривна свои позиции

20:08 Жилье среди гор: сколько стоит ночь в необычных глэмпингах Карпат

20:00 Новая концепция поддержки ВСУ: Минобороны собирает предложения

Text

19:56 Киев без света, воды и отопления: ефір Київський час

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:30 В УЗ объяснили, сохранятся ли бесплатные поездки для украинцев до конца года

19:28 Угрозы безопасности и ПВО: встреча Хмары с министром финансов Норвегии

19:23 Боевые, доплаты и надбавки: сколько военные получат в ноябре

Репортаж

19:22 Дело Молодой: известно об одном случае вывоза мобилизованного за деньги

19:10 Зима может обойтись дешевле: какие выплаты и скидки стоит проверить украинцам

20:29 Буданову подарили икону Сагайдачного из ящика для боеприпасов

20:22 Курс доллара в Украине: НБУ объяснил, удержит ли гривна свои позиции

20:08 Жилье среди гор: сколько стоит ночь в необычных глэмпингах Карпат

20:00 Новая концепция поддержки ВСУ: Минобороны собирает предложения

19:30 В УЗ объяснили, сохранятся ли бесплатные поездки для украинцев до конца года

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:28 Угрозы безопасности и ПВО: встреча Хмары с министром финансов Норвегии

19:23 Боевые, доплаты и надбавки: сколько военные получат в ноябре

Репортаж

19:22 Дело Молодой: известно об одном случае вывоза мобилизованного за деньги

19:10 Зима может обойтись дешевле: какие выплаты и скидки стоит проверить украинцам

19:00 8 стран Европы УЗ: какие маршруты доступны украинцам в ноябре

06:33 Туризм в Одессе во время войны: цены, безопасность и перспективы

3 ноября

06:33 Начало отопительного сезона: как одесситы спасаются от холода

30 октября

06:33 Ситуация в Чёрном море: какие опасности грозят одесситам

29 октября

06:33 Огурцы уже по 120 грн: как изменились цены на рынке Черемушки в Одессе

28 октября

08:53 Что ждет одесситов уже этой зимой: прогнозы синоптиков

27 октября

06:33 Памятник Пушкину в Одессе: что думают одесситы о его сносе

24 октября

06:33 На границе с Молдовой предлагают изменения: как реагируют одесситы

23 октября

06:33 Перевод часов на час назад: как к этому относятся одесситы

22 октября

06:33 Помидоры и сало дорожают: сколько стоят продукты на рынке в Одессе

21 октября

06:33 Будущее одесских хрущевок: снос или модернизация спальных районов

Text

19:56 Киев без света, воды и отопления: ефір Київський час

Text

18:00 Украина станет главной темой "Коалиции желающих" в Германии: эфир Вечір.LIVE

Text

17:51 Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

Text

12:48 Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США: эфир День.LIVE

Text

07:39 Из-за ударов РФ в столице произошел коммунальный коллапс: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Украина станет главной темой "Коалиции желающих" в Германии: эфир Вечір.LIVE

Украина станет главной темой "Коалиции желающих" в Германии: эфир Вечір.LIVE

4 ноября 2026 г. 18:00
Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

4 ноября 2026 г. 17:51
Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США: эфир День.LIVE

Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США: эфир День.LIVE

4 ноября 2026 г. 12:48
Из-за ударов РФ в столице произошел коммунальный коллапс: эфир Ранок.LIVE

Из-за ударов РФ в столице произошел коммунальный коллапс: эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2026 г. 7:39
Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

3 ноября 2026 г. 21:35
Зеленского встретили продолжительными аплодисментами в Берлине: эфир Новини.LIVE

Зеленского встретили продолжительными аплодисментами в Берлине: эфир Новини.LIVE

3 ноября 2026 г. 18:00
СБУ установила около 100 причастных к столкновениям под Киевом: эфир Вечір.LIVE

СБУ установила около 100 причастных к столкновениям под Киевом: эфир Вечір.LIVE

3 ноября 2026 г. 17:18
Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

3 ноября 2026 г. 13:13

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации