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Главная arrow Відео arrow Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE arrow
Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

3 ноября 2026 г. 13:13

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13:13 Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Массированная атака на Украину и скандал на Борщаговке: эфир "Ранок.LIVE"

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00:27 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: видео конфликта

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00:11Конфликт в Петропавловской Борщаговке: мужчины в доме, движение заблокировано

2 ноября 2026
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18:22 Обращение к Мелании: Украина и РФ рассматривают возможность расширения миссии: эфир Вечір.LIVE

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13:08 Зеленский предложил Трампу месячную паузу в ударах по НПЗ за Patriot: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский готов лично встретиться с Путиным: эфир Ранок.LIVE

30 октября 2026
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21:00 Могли ли спасти людей во время взрывов в Вишневом: эфир программы "Наша справа"

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18:00 Встретятся ли Зеленский и Путин: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Украинская делегация прибыла в Олешки: эфир День.LIVE

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13:13 Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Массированная атака на Украину и скандал на Борщаговке: эфир "Ранок.LIVE"

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00:27 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: видео конфликта

Text

00:11 Конфликт в Петропавловской Борщаговке: мужчины в доме, движение заблокировано

2 ноября 2026
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18:22 Обращение к Мелании: Украина и РФ рассматривают возможность расширения миссии: эфир Вечір.LIVE

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. По его словам, на этой встрече стороны обсудят вопросы деэскалации и гарантий безопасности после войны. Соединенные Штаты в этих переговорах будут выступать в качестве посредника.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

  • Василий Яблонский, эксперт Европейского института;
  • Роман Лихачев, военный адвокат, юрист Центра поддержки ветеранов;
  • Виталий Кулик, футуролог;
  • Ирина-Эстер Вратарева, автор, пресс-секретарь волонтерской инициативы "Humanity";
  • Константин Матвиенко, политический эксперт;
  • Юрий Продан, министр топлива и энергетики (2007–2010), министр энергетики Украины и угольной промышленности.

Мы писали, что также спецпосланник США Виткофф заявил, что на этой неделе переговорщики Соединенных Штатов проведут встречу в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО. Основные темы: гарантии безопасности, экономические возможности и восстановление Украины, а также послевоенная архитектура Европы.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский проявляет инициативу встретиться с диктатором Путиным в Стамбуле. Он надеется, что они смогут договориться по вопросам, которые не удается урегулировать делегациям и техническим группам стран.

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13:05 Украинцев старше 40 лет могут попросить вернуть деньги: кого касается это правило

13:04 Украинцы получат дрова на зиму от UHF: какие условия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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