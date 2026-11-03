Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. По его словам, на этой встрече стороны обсудят вопросы деэскалации и гарантий безопасности после войны. Соединенные Штаты в этих переговорах будут выступать в качестве посредника.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

Василий Яблонский, эксперт Европейского института;

Роман Лихачев, военный адвокат, юрист Центра поддержки ветеранов;

Виталий Кулик, футуролог;

Ирина-Эстер Вратарева, автор, пресс-секретарь волонтерской инициативы "Humanity";

Константин Матвиенко, политический эксперт;

Юрий Продан, министр топлива и энергетики (2007–2010), министр энергетики Украины и угольной промышленности.

Мы писали, что также спецпосланник США Виткофф заявил, что на этой неделе переговорщики Соединенных Штатов проведут встречу в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО. Основные темы: гарантии безопасности, экономические возможности и восстановление Украины, а также послевоенная архитектура Европы.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский проявляет инициативу встретиться с диктатором Путиным в Стамбуле. Он надеется, что они смогут договориться по вопросам, которые не удается урегулировать делегациям и техническим группам стран.