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Обращение к Мелании: Украина и РФ рассматривают возможность расширения миссии: эфир Вечір.LIVE

Обращение к Мелании: Украина и РФ рассматривают возможность расширения миссии: эфир Вечір.LIVE

2 ноября 2026 г. 18:22

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18:22 Обращение к Мелании: Украина и РФ рассматривают возможность расширения миссии: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Зеленский допустил гарантии безопасности для РФ: эфир Ранок.LIVE

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18:22 Обращение к Мелании: Украина и РФ рассматривают возможность расширения миссии: эфир Вечір.LIVE

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13:08 Зеленский предложил Трампу месячную паузу в ударах по НПЗ за Patriot: эфир День.LIVE

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21:00 Могли ли спасти людей во время взрывов в Вишневом: эфир программы "Наша справа"

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18:00 Встретятся ли Зеленский и Путин: эфир Вечір.LIVE

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщает, что совместно с омбудсменом РФ Яной Лантратовой обратился к первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп. По его словам, есть идея распространить практику гуманитарной миссии в оккупированных Олешках на другие населенные пункты Украины с аналогичной ситуацией.

"Я знаю, что российская сторона, омбудсмен Лантратова, сегодня также провела пресс-конференцию и официально обратилась к Мелании Трамп с предложением о разработке подобных гуманитарных миссий и на территории других населенных пунктов. Я сейчас хочу сделать ровно то же самое. Это наша совместная с ней инициатива. Мы вдвоем обращаемся к Мелании Трамп, чтобы распространить подобную позитивную практику на территорию других населенных пунктов, и не только Херсонской области", — сказал он.

Смотрите об этом в эфире Вечір.LIVE.

Гости:

  • Олег Пендзин, исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба;
  • Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Игорь Стокоз, исполнительный директор общественной организации "Евроатлантический курс", заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации (2016–2019 гг.);
  • Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета;
  • Игорь Фрис, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам правовой политики;
  • Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007–2010);
  • Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины".

Мы писали, что Дмитрий Лубинец сообщил, что подобная гуманитарная катастрофа наблюдается не только в Олешках. Это происходит и на других территориях вблизи линии фронта, поэтому, по его мнению, было бы уместно использовать этот опыт в других населенных пунктах.

Новини.LIVE сообщали, что Лубинец также прокомментировал свои дипломатические отношения с омбудсменом РФ Лантратовой. По его словам, используя дипломатический этикет, украинская сторона имеет больше шансов на достижение своей цели. Он добавил, что руководствуется результатами, а не эмоциями.

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