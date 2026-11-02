Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщает, что совместно с омбудсменом РФ Яной Лантратовой обратился к первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп. По его словам, есть идея распространить практику гуманитарной миссии в оккупированных Олешках на другие населенные пункты Украины с аналогичной ситуацией.
"Я знаю, что российская сторона, омбудсмен Лантратова, сегодня также провела пресс-конференцию и официально обратилась к Мелании Трамп с предложением о разработке подобных гуманитарных миссий и на территории других населенных пунктов. Я сейчас хочу сделать ровно то же самое. Это наша совместная с ней инициатива. Мы вдвоем обращаемся к Мелании Трамп, чтобы распространить подобную позитивную практику на территорию других населенных пунктов, и не только Херсонской области", — сказал он.
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Гости:
- Олег Пендзин, исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба;
- Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
- Игорь Стокоз, исполнительный директор общественной организации "Евроатлантический курс", заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации (2016–2019 гг.);
- Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета;
- Игорь Фрис, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам правовой политики;
- Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007–2010);
- Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины".
Мы писали, что Дмитрий Лубинец сообщил, что подобная гуманитарная катастрофа наблюдается не только в Олешках. Это происходит и на других территориях вблизи линии фронта, поэтому, по его мнению, было бы уместно использовать этот опыт в других населенных пунктах.
Новини.LIVE сообщали, что Лубинец также прокомментировал свои дипломатические отношения с омбудсменом РФ Лантратовой. По его словам, используя дипломатический этикет, украинская сторона имеет больше шансов на достижение своей цели. Он добавил, что руководствуется результатами, а не эмоциями.