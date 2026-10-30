Украинская делегация прибыла в Олешки: эфир День.LIVE

Сегодня, 30 октября, украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцем прибыла во временно оккупированные Олешки в Херсонской области с гуманитарной миссией. Представители пообщались с местными жителями, чтобы выяснить их потребности и необходимую помощь. Цель поездки — доставить гуманитарные грузы и содействовать эвакуации гражданского населения.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 30 октября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований в области безопасности";

Петр Олещук — политолог;

Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;

Светлана Романко — основательница и директор Razom We Stand;

Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";

Илья Грицанюк — младший лейтенант Второго центра рекрутинга Десантно-штурмовых войск;

Регина Харченко — и.о. городского головы Запорожья.

Новини.LIVE сообщали, что 30 октября 2026 года украинская делегация прибыла во временно оккупированные Олешки в Херсонской области, где началась эвакуация местных жителей. Параллельно людям выдают гуманитарную помощь, а стороны соблюдают договоренности о прекращении огня. Точное количество желающих выехать пока неизвестно, спасательная операция продолжается.

Новини.LIVE сообщали, что 30 октября Дмитрий Лубинец сообщил о подготовке гуманитарной миссии в Олешки в Херсонской области. Для эвакуации гражданских лиц подготовлено 25 автобусов на 750 мест и машины скорой помощи для маломобильных людей. Местным жителям также планируют доставить гуманитарную помощь, а проведение операции зависит от соблюдения режима тишины.