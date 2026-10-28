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Зеленский проводит пресс-конференцию в Нидерландах: эфир Новини.LIVE

Зеленский проводит пресс-конференцию в Нидерландах: эфир Новини.LIVE

28 октября 2026 г. 16:30

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Президент Украины Владимир Зеленский проводит совместную пресс-конференцию с нидерландскими лидерами в правительственной резиденции "Катсхейс" в Нидерландах. Пресс-конференция проходит после дипломатических встреч, посвященных двусторонним отношениям, оборонному сотрудничеству и дальнейшей поддержке Украины со стороны нидерландского государства.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

Пресс-конференция Зеленского в Нидерландах

В среду, 28 октября, Зеленский находится с рабочим визитом в Нидерландах, где проводит переговоры с руководством страны.

Президент Украины встретился с премьер-министром Робом Йеттеном. Среди основных тем переговоров — укрепление украинской противовоздушной обороны, оборонное и экономическое сотрудничество, а также новые шаги в поддержку Украины.

Кроме того, Зеленский встретится с представителями украинского и нидерландского бизнеса и проведет аудиенцию у короля Нидерландов Виллема-Александра.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о словах Президента Украины, который подчеркнул, что Киев лучше понимает психологию Владимира Путина и российского общества чем Дональд Трамп.

Также Новини.LIVE писал, что Россия демонстрирует готовность к новым консультациям с Украиной на уровне технических групп. Стороны могут обсудить обмены, деэскалацию в энергетической сфере, безопасность на море и механизмы завершения войны. Зеленский заявил, что Украина заинтересована в проведении переговоров в Абу-Даби.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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