Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow ЕС возобновил переговоры с Путиным, Зеленский комментирует этот контакт: эфир День.LIVE arrow
ЕС возобновил переговоры с Путиным, Зеленский комментирует этот контакт: эфир День.LIVE

ЕС возобновил переговоры с Путиным, Зеленский комментирует этот контакт: эфир День.LIVE

27 октября 2026 г. 13:03

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:03 ЕС возобновил переговоры с Путиным, Зеленский комментирует этот контакт: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский поручил организовать кольцевую оборону городов: эфир Ранок.LIVE

26 октября 2026
Text

18:09 В Украине изменят правила бронирования: эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Верховная Рада продлила военное положение в Украине: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский рассказал, чего Киев будет требовать от переговоров с РФ и США: эфир Ранок.LIVE

23 октября 2026
Text

18:00 Атака дронов на РФ и эвакуация из Москва-Сити: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Минобороны подтверждает проблемы со Starshield: эфир День.LIVE

Text

08:00 Подготовка к переговорам Украина–США–РФ в ноябре: эфир Ранок.LIVE

22 октября 2026
Text

17:09 Россия определила новые цели, Зеленский предупредил о новых атаках: эфир Вечір.LIVE

Text

13:48 Россия выпустила 21 ракету по Киеву после переговоров: эфир День.LIVE

Text

13:03 ЕС возобновил переговоры с Путиным, Зеленский комментирует этот контакт: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский поручил организовать кольцевую оборону городов: эфир Ранок.LIVE

26 октября 2026
Text

18:09 В Украине изменят правила бронирования: эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Верховная Рада продлила военное положение в Украине: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский рассказал, чего Киев будет требовать от переговоров с РФ и США: эфир Ранок.LIVE

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября, во вторник, провели телефонный разговор с диктатором РФ Путиным по поводу прекращения войны в Украине. За более чем год это первый контакт официальных лиц ЕС с главой Кремля. Известно, что перед разговором лидеры стран консультировались с Украиной. Главная цель звонка — донести позицию Украины накануне переговоров в Абу-Даби. Между тем советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский обсуждает с европейской стороной контакты с диктатором РФ.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

  • Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;
  • Александр Скорик, депутат Харьковского областного совета;
  • Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express;
  • Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Ярослав Телешун, кандидат политических наук;
  • Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований.

Мы писали, что лидеры Финляндии и Норвегии провели телефонный разговор с главой Кремля Путиным. Они отметили, что от войны РФ с Украиной зависит будущее Европы.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Их переговоры с диктатором РФ Путиным были согласованы украинской стороной.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:16 День украинской письменности и языка: Буданов обратился к гражданам

13:15 Медосмотр для военных: как оформить рапорт удаленно в отпуске

Эксклюзив

13:12 Когда откроют Южный мост в Киеве: ответ КГВА

13:05 Австрия ужесточила правила для украинцев: кому откажут в защите

Text

13:03 ЕС возобновил переговоры с Путиным, Зеленский комментирует этот контакт: эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Денежная помощь UNHCR Ukraine: как ВПЛ получить 10 800 грн

13:00 Стубб и Стьоре провели беседу с Путиным: Зеленский рассказал подробности

12:51 Готовил провокации по заказу РФ: в Одессе разоблачили студента

12:43 РФ ударила по Черниговской области: пострадал 12-летний ребенок

12:36 На нескольких пунктах пропуска наблюдаются заторы: очереди на границе

13:16 День украинской письменности и языка: Буданов обратился к гражданам

13:15 Медосмотр для военных: как оформить рапорт удаленно в отпуске

Эксклюзив

13:12 Когда откроют Южный мост в Киеве: ответ КГВА

13:05 Австрия ужесточила правила для украинцев: кому откажут в защите

13:00 Денежная помощь UNHCR Ukraine: как ВПЛ получить 10 800 грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Стубб и Стьоре провели беседу с Путиным: Зеленский рассказал подробности

12:51 Готовил провокации по заказу РФ: в Одессе разоблачили студента

12:43 РФ ударила по Черниговской области: пострадал 12-летний ребенок

12:36 На нескольких пунктах пропуска наблюдаются заторы: очереди на границе

12:33 Содержание родителей после 70 лет: что обязаны делать дети

06:33 Памятник Пушкину в Одессе: что думают одесситы о его сносе

24 октября

06:33 На границе с Молдовой предлагают изменения: как реагируют одесситы

23 октября

06:33 Перевод часов на час назад: как к этому относятся одесситы

22 октября

06:33 Помидоры и сало дорожают: сколько стоят продукты на рынке в Одессе

21 октября

06:33 Будущее одесских хрущевок: снос или модернизация спальных районов

Эксклюзив

06:17 Завершение войны и переговоры о Ялте-2 — эксклюзив с Виктором Ющенко

20 октября

06:32 Выборы в Украине во время войны: поддерживают ли эту идею одесситы

17 октября

06:33 Страшнее обстрелов: жители Николаева о причинах выезда

16 октября

06:28 Овощи дорожают: как изменились цены на одесском Привозе

15 октября

06:33 Зима без света и тепла: как одесситы готовятся к холодам

Text

13:03 ЕС возобновил переговоры с Путиным, Зеленский комментирует этот контакт: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский поручил организовать кольцевую оборону городов: эфир Ранок.LIVE

26 октября
Text

18:09 В Украине изменят правила бронирования: эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Верховная Рада продлила военное положение в Украине: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский рассказал, чего Киев будет требовать от переговоров с РФ и США: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский поручил организовать кольцевую оборону городов: эфир Ранок.LIVE

Зеленский поручил организовать кольцевую оборону городов: эфир Ранок.LIVE

27 октября 2026 г. 8:00
В Украине изменят правила бронирования: эфир Вечір.LIVE

В Украине изменят правила бронирования: эфир Вечір.LIVE

26 октября 2026 г. 18:09
Верховная Рада продлила военное положение в Украине: эфир День.LIVE

Верховная Рада продлила военное положение в Украине: эфир День.LIVE

26 октября 2026 г. 13:12
Зеленский рассказал, чего Киев будет требовать от переговоров с РФ и США: эфир Ранок.LIVE

Зеленский рассказал, чего Киев будет требовать от переговоров с РФ и США: эфир Ранок.LIVE

26 октября 2026 г. 8:00
Атака дронов на РФ и эвакуация из Москва-Сити: эфир Вечір.LIVE

Атака дронов на РФ и эвакуация из Москва-Сити: эфир Вечір.LIVE

23 октября 2026 г. 18:00
Минобороны подтверждает проблемы со Starshield: эфир День.LIVE

Минобороны подтверждает проблемы со Starshield: эфир День.LIVE

23 октября 2026 г. 13:16
Подготовка к переговорам Украина–США–РФ в ноябре: эфир Ранок.LIVE

Подготовка к переговорам Украина–США–РФ в ноябре: эфир Ранок.LIVE

23 октября 2026 г. 8:00
Россия определила новые цели, Зеленский предупредил о новых атаках: эфир Вечір.LIVE

Россия определила новые цели, Зеленский предупредил о новых атаках: эфир Вечір.LIVE

22 октября 2026 г. 17:09

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации