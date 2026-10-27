ЕС возобновил переговоры с Путиным, Зеленский комментирует этот контакт: эфир День.LIVE

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября, во вторник, провели телефонный разговор с диктатором РФ Путиным по поводу прекращения войны в Украине. За более чем год это первый контакт официальных лиц ЕС с главой Кремля. Известно, что перед разговором лидеры стран консультировались с Украиной. Главная цель звонка — донести позицию Украины накануне переговоров в Абу-Даби. Между тем советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский обсуждает с европейской стороной контакты с диктатором РФ.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;

Александр Скорик, депутат Харьковского областного совета;

Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express;

Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Ярослав Телешун, кандидат политических наук;

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований.

Мы писали, что лидеры Финляндии и Норвегии провели телефонный разговор с главой Кремля Путиным. Они отметили, что от войны РФ с Украиной зависит будущее Европы.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Их переговоры с диктатором РФ Путиным были согласованы украинской стороной.