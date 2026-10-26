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Зеленский рассказал, чего Киев будет требовать от переговоров с РФ и США: эфир Ранок.LIVE

Зеленский рассказал, чего Киев будет требовать от переговоров с РФ и США: эфир Ранок.LIVE

26 октября 2026 г. 8:00

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08:00 Зеленский рассказал, чего Киев будет требовать от переговоров с РФ и США: эфир Ранок.LIVE

23 октября 2026
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18:00 Атака дронов на РФ и эвакуация из Москва-Сити: эфир Вечір.LIVE

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13:16 Минобороны подтверждает проблемы со Starshield: эфир День.LIVE

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08:00 Подготовка к переговорам Украина–США–РФ в ноябре: эфир Ранок.LIVE

22 октября 2026
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17:09 Россия определила новые цели, Зеленский предупредил о новых атаках: эфир Вечір.LIVE

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13:48 Россия выпустила 21 ракету по Киеву после переговоров: эфир День.LIVE

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08:00 Мирные переговоры по поводу войны продолжатся: эфир Ранок.LIVE

21 октября 2026
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19:00 Митинги против Кличко, подготовка к зиме и укрытия: Київський час

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18:00 Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский рассказал, чего Киев будет требовать от переговоров с РФ и США: эфир Ранок.LIVE

23 октября 2026
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18:00 Атака дронов на РФ и эвакуация из Москва-Сити: эфир Вечір.LIVE

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13:16 Минобороны подтверждает проблемы со Starshield: эфир День.LIVE

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08:00 Подготовка к переговорам Украина–США–РФ в ноябре: эфир Ранок.LIVE

22 октября 2026
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17:09 Россия определила новые цели, Зеленский предупредил о новых атаках: эфир Вечір.LIVE

Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает, что предстоящие переговоры представителей Украины, США и России в ноябре позволят обсудить конкретные договоренности о прекращении боевых действий. Среди возможных тем — прекращение ударов по объектам энергетики и на море, возобновление полноценного экспорта зерна и обмен пленными.

Смотрите об этом в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира:

  • Егор Брайлян, кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института, журналист-международник;
  • Богдан Ференс, эксперт по международным вопросам;
  • Илья Грицанюк, младший лейтенант 2-го центра рекрутинга ДШВ;
  • Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка;
  • Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека;
  • Виктор Гальчинский, член правления ОО "Линия 102.Юа", финансовый аналитик;
  • Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;
  • Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001–2002 годах;
  • Александр Савченко, экономист, финансист;
  • Владимир Бицак, директор аналитического центра «Форпост24», депутат Сумского районного совета.

Мы писали, что Владимир Зеленский предложил западным партнерам три условия, при соблюдении которых Украина не будет наносить удары по российским НПЗ. Среди них — прекращение атак на энергетику, разрешение на использование Starlink на территории России и поставки дополнительных ракет для Patriot.

Новини.LIVE сообщали, что РФ в очередной раз массированно обстреляла Украину и использовала 1600 кассетных боеприпасов, 48 ракет и почти 2300 ударных дронов. Зеленский эмоционально отреагировал на очередную атаку, по его словам, это "реакция РФ на дипломатию".

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07:25 Социальная помощь под угрозой: когда исполнительная служба может взыскать средства

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:10 Отказ в выезде из-за розыска ТЦК можно обжаловать и отсудить деньги

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