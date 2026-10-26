Зеленский рассказал, чего Киев будет требовать от переговоров с РФ и США: эфир Ранок.LIVE

Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает, что предстоящие переговоры представителей Украины, США и России в ноябре позволят обсудить конкретные договоренности о прекращении боевых действий. Среди возможных тем — прекращение ударов по объектам энергетики и на море, возобновление полноценного экспорта зерна и обмен пленными.

Смотрите об этом в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира:

Егор Брайлян, кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института, журналист-международник;

Богдан Ференс, эксперт по международным вопросам;

Илья Грицанюк, младший лейтенант 2-го центра рекрутинга ДШВ;

Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка;

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека;

Виктор Гальчинский, член правления ОО "Линия 102.Юа", финансовый аналитик;

Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;

Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001–2002 годах;

Александр Савченко, экономист, финансист;

Владимир Бицак, директор аналитического центра «Форпост24», депутат Сумского районного совета.

Мы писали, что Владимир Зеленский предложил западным партнерам три условия, при соблюдении которых Украина не будет наносить удары по российским НПЗ. Среди них — прекращение атак на энергетику, разрешение на использование Starlink на территории России и поставки дополнительных ракет для Patriot.

Новини.LIVE сообщали, что РФ в очередной раз массированно обстреляла Украину и использовала 1600 кассетных боеприпасов, 48 ракет и почти 2300 ударных дронов. Зеленский эмоционально отреагировал на очередную атаку, по его словам, это "реакция РФ на дипломатию".