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Главная arrow Відео arrow Митинги против Кличко, подготовка к зиме и укрытия: Київський час arrow
Митинги против Кличко, подготовка к зиме и укрытия: Київський час

Митинги против Кличко, подготовка к зиме и укрытия: Київський час

21 октября 2026 г. 19:00

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19:00 Митинги против Кличко, подготовка к зиме и укрытия: Київський час

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18:00 Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

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08:00 Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным: эфир Ранок.LIVE

20 октября 2026
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16:57 Зеленский прибыл в Осло на переговоры: эфир Вечір.LIVE

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13:25 Зеленский встретится с Виткоффом в Осло: эфир День.LIVE

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08:00 В Украине ужесточат наказание для уклонистов и СЗЧ: эфир Ранок.LIVE

19 октября 2026
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18:19 Возможна ли встреча Трампа, Си и Путина: эфир Вечір.LIVE

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16:39 Митинг против Кличко в Киеве: эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

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13:18 США не предупредили Украину о баллистической атаке РФ на Киев: эфир День.LIVE

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19:00 Митинги против Кличко, подготовка к зиме и укрытия: Київський час

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18:00 Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

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08:00 Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным: эфир Ранок.LIVE

20 октября 2026
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16:57 Зеленский прибыл в Осло на переговоры: эфир Вечір.LIVE

Киевляне всё чаще выражают недовольство работой столичных властей. Среди причин — возможное подорожание проезда до 30 гривен, коррупционные скандалы, проблемы с укрытиями и опасения по поводу отопления в домах зимой. Готов ли Киев к новым вызовам и кто будет отвечать за проблемы города?

Посмотреть эфир Київський час можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Гости эфира Київський час

Сегодня обсуждать важные темы будут:

  • Максим Бахматов — председатель Деснянской районной государственной администрации
  • Владимир Омельченко — директор энергетических программ "Центра Разумкова"
  • Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию

Темы эфира Київський час

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в эфире Київський час:

  • Почему Виталий Кличко второй год подряд призывает киевлян уезжать из города на зиму и насколько обоснованы такие опасения?
  • Как Киев подготовился к зиме, какими ресурсами располагает для прохождения отопительного сезона и почему правительство считает, что город мог бы сделать больше?
  • Почему часть подстанций, которые снабжают Киев и передают электроэнергию в другие регионы, остается незащищенной и какие риски это создает?
  • Помогут ли мобильные укрытия защитить киевлян во время обстрелов и почему в городе до сих пор установили только одно такое укрытие?
  • Как новые требования к работе бизнеса во время воздушных тревог повлияют на заведения без укрытий или безопасных зон?
  • Насколько уязвимы киевские мосты перед российскими ударами и готова ли столица к повреждению ключевых транспортных переправ?

Ранее Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Сергей Нагорняк заявил о недостаточной защите ключевых энергообъектов, которые обеспечивают электроснабжение Киева и передают электроэнергию в другие регионы. По его словам, из 11 трансформаторов защищены лишь четыре.

Также Новини.LIVE писали, что российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Святошинском районе Киева. В результате атаки возник пожар, а спасатели и экстренные службы работали на месте удара.

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18:37 В РФ заявили, что "украинский конфликт близится к завершению"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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