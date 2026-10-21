Киевляне всё чаще выражают недовольство работой столичных властей. Среди причин — возможное подорожание проезда до 30 гривен, коррупционные скандалы, проблемы с укрытиями и опасения по поводу отопления в домах зимой. Готов ли Киев к новым вызовам и кто будет отвечать за проблемы города?

Посмотреть эфир Київський час можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Гости эфира Київський час

Сегодня обсуждать важные темы будут:

Максим Бахматов — председатель Деснянской районной государственной администрации

Владимир Омельченко — директор энергетических программ "Центра Разумкова"

Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию

Темы эфира Київський час

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в эфире Київський час:

Почему Виталий Кличко второй год подряд призывает киевлян уезжать из города на зиму и насколько обоснованы такие опасения?

Как Киев подготовился к зиме, какими ресурсами располагает для прохождения отопительного сезона и почему правительство считает, что город мог бы сделать больше?

Почему часть подстанций, которые снабжают Киев и передают электроэнергию в другие регионы, остается незащищенной и какие риски это создает?

Помогут ли мобильные укрытия защитить киевлян во время обстрелов и почему в городе до сих пор установили только одно такое укрытие?

Как новые требования к работе бизнеса во время воздушных тревог повлияют на заведения без укрытий или безопасных зон?

Насколько уязвимы киевские мосты перед российскими ударами и готова ли столица к повреждению ключевых транспортных переправ?

Ранее Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Сергей Нагорняк заявил о недостаточной защите ключевых энергообъектов, которые обеспечивают электроснабжение Киева и передают электроэнергию в другие регионы. По его словам, из 11 трансформаторов защищены лишь четыре.

Также Новини.LIVE писали, что российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Святошинском районе Киева. В результате атаки возник пожар, а спасатели и экстренные службы работали на месте удара.