19 октября Министерство иностранных дел Китая заявило, что не располагает информацией о возможной встрече Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина. Пресс-секретарь ведомства Мао Нин также не стала комментировать сообщения о вероятных переговорах по прекращению войны в Украине.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 19 октября.

Гости эфира:

Федор Вениславский, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Сергей Фурса, экономист, финансист;

Максим Джигун, политолог, партнер агентства по связям с правительством Good Politics;

Илья Котов, кандидат наук в области государственного управления, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики;

Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям;

Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";

Юрий Ехануров, директор научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ, министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005–2006 гг.), министр обороны Украины (2007–2009 гг.).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 19 октября государственный секретарь США Марко Рубио разъяснил позицию Вашингтона относительно переговоров с Владимиром Путиным. Он прокомментировал дипломатические контакты с российским руководством на фоне поиска путей завершения войны в Украине.

Также Новини.LIVE писали, что 19 октября стало известно, что Путин предложил Дональду Трампу и Си Цзиньпину провести переговоры по Украине. По сообщениям СМИ, российский лидер озвучил эту идею во время телефонного разговора с президентом США, предложив трехстороннюю встречу в рамках саммита АТЭС в Китае.