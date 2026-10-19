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Возможна ли встреча Трампа, Си и Путина: эфир Вечір.LIVE

Возможна ли встреча Трампа, Си и Путина: эфир Вечір.LIVE

19 октября 2026 г. 18:19

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18:19 Возможна ли встреча Трампа, Си и Путина: эфир Вечір.LIVE

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18:11 Зеленский выступил в Евросовете: война и её цена в 2027 году: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Британия предоставит Украине больше ракет Storm Shadow: эфир Ранок.LIVE

15 октября 2026
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20:00 Глобальный кризис весной и рост цен на лекарства: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

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18:19 Возможна ли встреча Трампа, Си и Путина: эфир Вечір.LIVE

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16:39 Митинг против Кличко в Киеве: эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

Text

13:18 США не предупредили Украину о баллистической атаке РФ на Киев: эфир День.LIVE

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18 октября 2026
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22:12 США бросили Украину — эфир Остаповец.LIVE

19 октября Министерство иностранных дел Китая заявило, что не располагает информацией о возможной встрече Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина. Пресс-секретарь ведомства Мао Нин также не стала комментировать сообщения о вероятных переговорах по прекращению войны в Украине.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 19 октября.

Гости эфира:

  • Федор Вениславский, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Сергей Фурса, экономист, финансист;
  • Максим Джигун, политолог, партнер агентства по связям с правительством Good Politics;
  • Илья Котов, кандидат наук в области государственного управления, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики;
  • Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям;
  • Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";
  • Юрий Ехануров, директор научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ, министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005–2006 гг.), министр обороны Украины (2007–2009 гг.).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 19 октября государственный секретарь США Марко Рубио разъяснил позицию Вашингтона относительно переговоров с Владимиром Путиным. Он прокомментировал дипломатические контакты с российским руководством на фоне поиска путей завершения войны в Украине.

Также Новини.LIVE писали, что 19 октября стало известно, что Путин предложил Дональду Трампу и Си Цзиньпину провести переговоры по Украине. По сообщениям СМИ, российский лидер озвучил эту идею во время телефонного разговора с президентом США, предложив трехстороннюю встречу в рамках саммита АТЭС в Китае.

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