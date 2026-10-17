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Митинг в столице с требованием отставки Кличко: эфир Новини.LIVE

Митинг в столице с требованием отставки Кличко: эфир Новини.LIVE

17 октября 2026 г. 12:58

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У здания Киевской городской государственной администрации продолжается митинг с требованием отставки мэра Виталия Кличко. Акцию инициировали представители общественных организаций, активисты и ветераны, которые заявляют о системных проблемах в управлении столицей и считают, что за 12 лет пребывания Кличко на посту мэра ряд важных вопросов так и не был решен.

Смотрите прямую трансляцию с протеста на YouTube-канале Новини.LIVE.

Среди главных претензий участников — недостаточная подготовка Киева к зиме, нехватка укрытий, проблемы с общественным транспортом, коррупционные скандалы и уничтожение исторического наследия. Также организаторы критикуют бюджетные приоритеты городских властей и игнорирование позиции общественности. Во время акции раздаются призывы к отставке Кличко и к ответственности за проблемы столицы.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что советник Офиса президента Сергей Лещенко раскритиковал работу Виталия Кличко. Он заявил, что считает мэра неспособным эффективно управлять столицей, а его политическую карьеру, по мнению советника, назвал инструментом реализации интересов коррупционеров.

Новини.LIVE также писали, что Лещенко обратил внимание на готовность Киева к вызовам полномасштабной войны. Он сравнил подготовку столицы с опытом Харькова, подчеркнув, что способность Киева противостоять военным угрозам вызывает серьезные вопросы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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