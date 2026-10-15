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Удар по Прилукам и визит Мерца, — Остаповец.LIVE

Удар по Прилукам и визит Мерца, — Остаповец.LIVE

15 октября 2026 г. 18:31

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18:31 Удар по Прилукам и визит Мерца, — Остаповец.LIVE

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17:14 Зеленский встретится в Брюсселе с лидерами ЕС: эфир Вечір.LIVE

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13:20 ВМС сбили 6 российских истребителей: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский хочет мира и прекращения огня: эфир Ранок.LIVE

14 октября 2026
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18:29 Зеленский проведет переговоры в Лондоне: эфир Вечір.LIVE

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13:04 Россия обстреляла ракетами все ТЭЦ Киева: эфир День.LIVE

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08:10 Россия нанесла ракетный удар по Киеву: эфир Ранок.LIVE

13 октября 2026
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22:44 Захватит ли РФ Донбасс и пойдет ли на Киев: интервью с Александром Пивненко

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18:26 Украину не предупредили о запуске баллистической ракеты по Киеву: эфир Вечір.LIVE

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13:37 Россия наносит удары по Украине с разных направлений: эфир День.LIVE

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18:31 Удар по Прилукам и визит Мерца, — Остаповец.LIVE

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17:14 Зеленский встретится в Брюсселе с лидерами ЕС: эфир Вечір.LIVE

Text

13:20 ВМС сбили 6 российских истребителей: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский хочет мира и прекращения огня: эфир Ранок.LIVE

14 октября 2026
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18:29 Зеленский проведет переговоры в Лондоне: эфир Вечір.LIVE

Россия усиливает атаки с использованием дронов и ракет по Украине, в частности по Киеву. А немецкий канцлер Фридрих Мерц не считает, что Запад не противодействует российской агрессии уже на своей территории — главные темы Остаповец_LIVE с Галиной Остаповец.

Посмотреть эфир можно здесь.

  • В результате ракетного удара РФ по Прилукам в Черниговской области погибли 22 человека, в том числе 5 детей. На следующий день после атаки город посетил президент Владимир Зеленский. Он встретился с пострадавшими и пообещал построить большое укрытие.

    Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на последние заявления американского госсекретаря Марко Рубио. Тот заявил, что дипломатическое завершение войны пока выглядит недостижимым, а ситуация в целом похожа на стратегический тупик. Президент категорически не согласился с такой точкой зрения.

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц посетил Киев с официальным визитом. Было подписано 15 соглашений и документов на сумму более 8,5 миллиарда евро. Еще 1,3 млрд евро Мерц привез в Украину в качестве помощи на дальнобойные средства поражения, дроны и спутниковые технологии.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, Россия намеренно усилила атаки на Украину после ослабления санкций и появления попыток давления на Киев.

Кроме того, президент Украины с рабочим визитом прибыл в Брюссель вместе со своей командой для участия в заседании Европейского совета и переговорах с международными партнерами. Среди ключевых тем встреч — усиление давления на Россию и увеличение оборонной поддержки Украины.

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