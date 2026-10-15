Россия усиливает атаки с использованием дронов и ракет по Украине, в частности по Киеву. А немецкий канцлер Фридрих Мерц не считает, что Запад не противодействует российской агрессии уже на своей территории — главные темы Остаповец_LIVE с Галиной Остаповец.

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В результате ракетного удара РФ по Прилукам в Черниговской области погибли 22 человека, в том числе 5 детей. На следующий день после атаки город посетил президент Владимир Зеленский. Он встретился с пострадавшими и пообещал построить большое укрытие.



Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на последние заявления американского госсекретаря Марко Рубио. Тот заявил, что дипломатическое завершение войны пока выглядит недостижимым, а ситуация в целом похожа на стратегический тупик. Президент категорически не согласился с такой точкой зрения.



Немецкий канцлер Фридрих Мерц посетил Киев с официальным визитом. Было подписано 15 соглашений и документов на сумму более 8,5 миллиарда евро. Еще 1,3 млрд евро Мерц привез в Украину в качестве помощи на дальнобойные средства поражения, дроны и спутниковые технологии.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, Россия намеренно усилила атаки на Украину после ослабления санкций и появления попыток давления на Киев.

Кроме того, президент Украины с рабочим визитом прибыл в Брюссель вместе со своей командой для участия в заседании Европейского совета и переговорах с международными партнерами. Среди ключевых тем встреч — усиление давления на Россию и увеличение оборонной поддержки Украины.