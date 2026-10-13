Командующий Национальной гвардией Украины, генерал-майор Александр Пивненко в интервью журналистке Галине Остаповец расскажет о ситуации на Донбассе и в Харьковской области, ходе операции "Вивальди" и возможности нового наступления российской армии на Киевскую область. Он также объяснит, сколько времени России может понадобиться для оккупации Донбасса, как уменьшить потери украинских военных и чего ожидать от войны дронов в 2027 году.

Посмотреть интервью с Александром Пивненко можно на канале Новини.LIVE в YouTube в 21:00 во вторник, 13 октября.

О чем говорил в интервью Александр Пивненко

Командующий Нацгвардией в эфире подробно раскроет следующие темы:

Ситуация на Донбассе и обстановка на фронте;

Операция "Вивальди" и то, чем она удивила российских военных;

Расширение "серой зоны" на фронте;

Ситуация в Харьковской области;

Прибывают ли на фронт вновь мобилизованные россияне;

Сколько времени России может понадобиться для оккупации Донбасса;

Возможно ли новое наступление российских войск на Киевскую область;

Как минимизировать потери украинских военных на фронте;

Какой будет война дронов в 2027 году;

Могут ли дроны и наземные роботизированные комплексы заменить пехоту;

Стоит ли мобилизовывать женщин.

Что ранее говорили о ситуации на фронте

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский назвал Курскую операцию необходимым военным маневром, который помог сорвать планы российской армии и дать украинским подразделениям время на восстановление. По его словам, переброска сил на Покровское направление не изменила бы ситуацию, поскольку там Россия сосредоточила почти 100 тысяч военных.

Новини.LIVE также писали, что, по оценкам НАТО, в сентябре Россия потеряла в войне против Украины более 50 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Из них до 28 тысяч могли погибнуть. Потери украинских Сил обороны за тот же период составили около 5 тысяч человек.