Правительство начало масштабную проверку данных обо всех мужчинах в возрасте от 17 до 60 лет, состоящих на воинском учете. Для этого будут сверены базы данных Государственной миграционной службы, Единого демографического реестра и самого реестра военнообязанных. После этого специалисты Минобороны автоматически сравнят полученную информацию с записями о призывниках, военнообязанных и резервистах. Оборонное ведомство должно исправить все выявленные неточности в реестре в течение 120 дней после завершения проверки.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 27 ноября

Приглашенные гости:

Петр Олещук, политолог;

Николай Полищук, кореевед;

Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

Станислав Краснов, военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ;

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;

Глеб Остапенко, эксперт по вопросам внешней политики;

Александр Антонюк, политический консультант, военнослужащий ВСУ;

Галина Курилив, врач-иммунолог-гематолог, кандидат медицинских наук.

Новини.LIVE сообщали, что 24 ноября парламент принял два постановления — № 16191 и № 16207, чтобы облегчить работу украинского бизнеса во время воздушных тревог. Депутаты призвали правительство пересмотреть ограничения на время «желтого» уровня угрозы и смягчить требования к обустройству укрытий. Это позволит предпринимателям не останавливать производственные процессы и сохранять рабочие места, а работникам — самостоятельно заботиться о собственной безопасности.

Параллельно в стране вновь активно обсуждают ротацию кадров в армии, в частности привлечение женщин на тыловые и штабные должности. Идея заключается в том, чтобы освободить мужчин для других задач, например для управления беспилотниками, хотя каких-либо официальных решений об обязательной мобилизации женщин с весны 2027 года пока нет.

Между тем Кабмин отреагировал на петицию о снижении предельного возраста службы и пребывания в запасе до 55 лет, которая собрала более 25 тысяч подписей. Правительство пока не приняло окончательного решения, пояснив, что изменение возрастных ограничений требует тщательного анализа с учетом ситуации с безопасностью и потребностей армии.