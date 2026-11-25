По состоянию на среду, 25 ноября, в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру зафиксированы отключения электроэнергии в пяти областях Украины. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Днепропетровской области, где применяют аварийные отключения, и в Запорожской области, где энергетикам уже удалось частично восстановить электроснабжение.

Об этом и других важных событиях будут говорить в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

Андрей Ковалев — кандидат политических наук;

Алексей Ижак — эксперт Национального института стратегических исследований;

Павел Лакийчук — военный аналитик, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ";

Игорь Ткаченко — офицер отделения коммуникаций 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, старший лейтенант;

Алексей Леонов — народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Леонид Косянчук — экс-президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 25 ноября российские войска совершили массированную атаку на одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК. В результате обстрела существенно повреждено оборудование.

Также Новини.LIVE писали, что 25 ноября Норвегия выделила дополнительные 46,3 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства направят на закупку оборудования для восстановления энергообъектов, поврежденных российскими атаками.