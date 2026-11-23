Киевская область объявила в понедельник, 23 ноября, День траура после массированной атаки российских беспилотников 22 ноября. Тогда вражеские дроны поразили жилые дома и гражданские объекты, в результате чего погибли люди, в том числе посетители обычного продуктового магазина. Кроме того, под Киевом российский удар разрушил часть многоэтажного дома. На месте попадания развернули спасательную операцию. Из-под обломков дома извлекали тела погибших и искали ещё более десятка человек, которые могли оставаться под завалами.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 23 ноября

Гости эфира:

Виктория Рубан, руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области;

Даниил Ершов, политолог-международник, младший эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";

Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий;

Александр, позывной "Атлант", командир 2-й стрелковой роты стрелкового батальона 58-й ОМПБр;

Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Дмитрий Бурцев, младший научный сотрудник Института востоковедения НАН Украины;

Андрей Грубинко, доктор исторических наук, профессор, директор Центра стратегической аналитики и международных исследований;

Юрий Камельчук, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций".

Новини.LIVE сообщали, что в поселке Димер Киевской области российский обстрел разрушил пятиэтажный жилой дом, под обломками которого оказались местные жители. Во время разбора завалов спасателям удалось спасти 79-летнюю женщину, которую сразу доставили в больницу, а также семилетнего мальчика Давида, который пролежал под обломками почти 14 часов и выжил.

Несмотря на спасение нескольких человек, число жертв того удара продолжало расти, и к утру 23 ноября было известно уже о десяти погибших.