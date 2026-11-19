В четверг, 19 ноября, экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ проанализировал встречу президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина. Эксперт также рассмотрел перспективы завершения войны, возможное сокращение европейской помощи Украине и экономические риски, в частности подорожание продуктов и колебания курса гривны.

Об этом Кущ рассказал в интервью Виталию Прудиусу для проекта "Мир на переломе" на YouTube-канале Новини.LIVE.

Как встреча Трампа, Путина и Си может повлиять на Украину

Во время разговора экономист проанализировал результаты переговоров лидеров трех государств и возможные изменения геополитической стратегии Вашингтона.

Отдельное внимание собеседники уделили роли Китая в международной политике, его отношениям с Россией и возможности привлечения Пекина к мирному процессу.

Также обсуждались перспективы дипломатического урегулирования, вероятность продолжения войны в 2027 году и причины, по которым США пока не вводят более жесткие санкции против Москвы.

Еще одним вопросом стала дальнейшая финансовая поддержка Украины со стороны европейских партнеров и риски ее сокращения.

Кущ сосредоточился на экономических последствиях российских атак на украинские предприятия. В частности, речь шла об угрозах для аграрного сектора и возможном дефиците отдельных продуктов питания.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о согласии России с концепцией гарантий безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО.

Также Новини.LIVE писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал новый раунд переговоров Украины, США и европейских стран в Берлине.