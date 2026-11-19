На саммите АТЭС 19 ноября в китайском Шэньчжэне состоялась трёхсторонняя встреча лидеров Китая, США и России — Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры длились полтора часа. Стороны обсуждали вопросы ядерной безопасности, войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.
Об этом и многом другом узнайте в прямом эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.
Эфир День.LIVE 19 ноября
Гости эфира:
- Игорь Стокоз — государственный и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации в 2016–2019 годах;
- Алексей Гарань — политолог, профессор Киево-Могилянской академии, советник фонда "Демократические инициативы";
- Янина Чайковская — эксперт центра глобалистики "Стратегия XXI" по вопросам Восточной Азии;
- Татьяна Тимочко — председатель Всеукраинской экологической лиги;
- Алексей Леонов — народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" и комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Владимир Омелян — министр инфраструктуры Украины в 2016–2019 годах;
- Дмитрий Кащенко — Герой Украины, полковник ВСУ в отставке;
- Андрей Ткачук — майор ВСУ, политолог;
- Павел Белоусов — эксперт по вопросам цифровой безопасности, технический директор DevaTech.
Как сообщали Новини.LIVE, 19 ноября завершилась трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Стороны обсуждали международную безопасность и региональные конфликты.
Как сообщали Новини.LIVE, недавно Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона содействовать прекращению войны России против Украины. Он также обратил внимание на масштаб человеческих потерь, отметив, что ежемесячно в результате боевых действий гибнут тысячи людей.