На саммите АТЭС 19 ноября в китайском Шэньчжэне состоялась трёхсторонняя встреча лидеров Китая, США и России — Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры длились полтора часа. Стороны обсуждали вопросы ядерной безопасности, войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом и многом другом узнайте в прямом эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE 19 ноября

Гости эфира:

Игорь Стокоз — государственный и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации в 2016–2019 годах;

Алексей Гарань — политолог, профессор Киево-Могилянской академии, советник фонда "Демократические инициативы";

Янина Чайковская — эксперт центра глобалистики "Стратегия XXI" по вопросам Восточной Азии;

Татьяна Тимочко — председатель Всеукраинской экологической лиги;

Алексей Леонов — народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" и комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Владимир Омелян — министр инфраструктуры Украины в 2016–2019 годах;

Дмитрий Кащенко — Герой Украины, полковник ВСУ в отставке;

Андрей Ткачук — майор ВСУ, политолог;

Павел Белоусов — эксперт по вопросам цифровой безопасности, технический директор DevaTech.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 ноября завершилась трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Стороны обсуждали международную безопасность и региональные конфликты.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона содействовать прекращению войны России против Украины. Он также обратил внимание на масштаб человеческих потерь, отметив, что ежемесячно в результате боевых действий гибнут тысячи людей.