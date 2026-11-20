Россия нанесла очередной массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины. Под ударом оказались объекты критической и энергетической инфраструктуры, а также жилые кварталы в ряде регионов. Силы противовоздушной обороны ведут боевые действия.

Об этом и другом будут говорить в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 20 ноября

Гости эфира:

Даниил Ершов — политолог по международным отношениям, младший эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";

Александр Гнидюк — эксперт БФ "Международный благотворительный фонд общественной дипломатии";

Алексей Гетман — военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны;

Антон Федоров — командир подразделения НРК ББС "Свобода" 23-го штурмового полка "Р.У.Г" Корпуса НГУ "Хартия";

Оксана Юринец — народный депутат Украины VIII созыва;

Сергей Нагорняк — народный депутат, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Глеб Остапенко — эксперт по вопросам внешней политики;

Руслан Рохов — политтехнолог;

Олег Саакян — политолог;

Дмитрий Бурцев — младший научный сотрудник Института востоковедения НАН Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 20 ноября Россия массированно атаковала Украину. Взрывы прогремели в Киеве, Львове и Харькове, где оккупанты нанесли удар по медицинскому учреждению. В столице под баллистическим ударом оказались несколько районов города.

Также Новини.LIVE писали, что в результате ракетного удара по Киеву возникли пожары в Голосеевском, Оболонском и Подольском районах. В частности, загорелись офисное здание на территории инфраструктурного объекта и нежилая застройка. Также было зафиксировано попадание в районе одного из мостов.