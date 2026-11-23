Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об уничтожении российского корвета "Меркурий" у берегов Ливии. В результате операции украинских морских дронов также был уничтожен боевой вертолёт Ка-27 и поражён российский сухогруз MV ANGARA. Между тем после атаки РФ на Димер Киевской области Зеленский предупредил Кремль о неизбежном ответе на российский террор.
Об этом и другом будут говорить в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.
Эфир День.LIVE 23 ноября
Гости эфира:
- Ярослав Телешун — кандидат политических наук;
- Андрей Рыженко — капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ;
- Роман Гончаренко — редактор "Deutsche Welle";
- Павел Гай-Нижни — политолог;
- Андриан Прокип — доктор экономических наук;
- Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;
- Анна Гопко — председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва.
Также Новини.LIVE сообщали, что СБУ совместно с Силами обороны Украины провели операцию у берегов Ливии. Украинские морские дроны потопили российский корвет "Меркурий" вместе с боевым вертолетом Ка-27, а также поразили сухогруз MV ANGARA, на котором перевозилось вооружение.
Также стало известно, что Россия изменила тактику ударов по украинской энергосистеме и пытается отрезать целые регионы от источников электроснабжения. Президент Владимир Зеленский сообщил, что наиболее сложная ситуация сложилась в Одессе и в Днепропетровской области, а украинские военные уже получили задания по противодействию таким атакам.