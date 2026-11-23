Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об уничтожении российского корвета "Меркурий" у берегов Ливии. В результате операции украинских морских дронов также был уничтожен боевой вертолёт Ка-27 и поражён российский сухогруз MV ANGARA. Между тем после атаки РФ на Димер Киевской области Зеленский предупредил Кремль о неизбежном ответе на российский террор.

Об этом и другом будут говорить в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE 23 ноября

Гости эфира:

Ярослав Телешун — кандидат политических наук;

Андрей Рыженко — капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ;

Роман Гончаренко — редактор "Deutsche Welle";

Павел Гай-Нижни — политолог;

Андриан Прокип — доктор экономических наук;

Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;

Анна Гопко — председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва.

Также Новини.LIVE сообщали, что СБУ совместно с Силами обороны Украины провели операцию у берегов Ливии. Украинские морские дроны потопили российский корвет "Меркурий" вместе с боевым вертолетом Ка-27, а также поразили сухогруз MV ANGARA, на котором перевозилось вооружение.

Также стало известно, что Россия изменила тактику ударов по украинской энергосистеме и пытается отрезать целые регионы от источников электроснабжения. Президент Владимир Зеленский сообщил, что наиболее сложная ситуация сложилась в Одессе и в Днепропетровской области, а украинские военные уже получили задания по противодействию таким атакам.