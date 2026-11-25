По состоянию на 24 ноября потери российской армии с начала 2026 года достигли 432 519 военнослужащих, что стало самым высоким годовым показателем за время полномасштабной войны. По данным Генерального штаба ВСУ, этот показатель уже превысил потери противника за весь 2024 год, который ранее был самым трагическим для России.

Об этом и других важных событиях будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 25 ноября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

Максим Джигун — политолог;

Олег Лесной — политолог-международник, вице-президент аналитического центра "Политика";

Михаил Жирохов — военный аналитик;

Богдан Долинце — эксперт по вопросам авиационного рынка;

Сергей Козырь — народный депутат Украины от партии "Слуга народа";

Даниил Миро — депутат Днепровского городского совета;

Роланд Цебер — депутат Закарпатского областного совета, председатель Альянса национальных сообществ "Европейская коалиция";

Егор Чечеринда — военнослужащий, майор ВСУ, журналист;

Андрей Сухарина — ведущий аналитик общественной организации "Join Ukraine";

Регина Харченко — исполняющая обязанности городского головы Запорожья.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 23 ноября и в ночь на 24 ноября Силы обороны Украины поразили переправу через реку Волчью в Донецкой области и скопление российских грузовиков в Брянской области РФ. Вблизи Берестка украинские военные атаковали транспорт, который оккупанты использовали для доставки боеприпасов, топлива и продовольствия на передовую.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 17 ноября украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. После попадания на территории предприятия прогремели взрывы и возник пожар.