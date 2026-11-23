Украинские Силы обороны в течение последних двух месяцев освобождают больше территорий, чем захватывает российская армия. При этом число потерь оккупантов продолжает расти. По словам министра обороны Евгения Хмары, Украина стремится увеличить этот показатель до 50 тысяч. Он подчеркнул, что стратегическая цель заключается в том, чтобы российская армия теряла больше военных, чем может привлечь в свои ряды.

Об этом и о многом другом будут говорить в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE 23 ноября

Обсуждать актуальные события в Украине и мире сегодня будут:

Сергей Куюн — эксперт по рынку топлива, директор консалтинговой компании "А-95";

Сергей Фурса — экономист, инвестиционный банкир;

Виктория Гриб — народный депутат Украины, внефракционная, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Сергей Хлань — народный депутат VIII созыва, депутат Херсонского областного совета;

Андрей Миселюк — политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";

Александр Хара — дипломат, директор Центра оборонных стратегий;

Андрей Веселовский — дипломат;

Валерий Романенко — авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

Как сообщали Новини.LIVE, в Минобороны заявили, что успешных результатов на поле боя украинские защитники достигают благодаря ежедневной работе с применением беспилотников, артиллерии и в ходе штурмовых операций. Также там подчеркнули, что нынешние потери РФ за неполный месяц соответствуют показателям, которые в начале года фиксировались за целый месяц.

В то же время Евгений Хмара во время 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине обозначил потребности страны в вооружении для противодействия российским атакам. Он подчеркнул важность развития ПВО, авиации, дронов-перехватчиков, средств РЭБ и зенитно-артиллерийских модулей.