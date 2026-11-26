Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ готовится к новой масштабной атаке на Украину. Глава государства отметил, что российские войска уже определили цели для массированного обстрела. Он заявил об этом на фоне новых волн российских атак на критически важную инфраструктуру украинских городов. Дополнительные опасения связаны с наступлением зимы, ведь повреждения объектов энергетики могут привести к длительному отсутствию электро-, тепло- и водоснабжения.

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Гости:

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик;

Дмитрий Быков, публицист, писатель и поэт;

Александр Федиенко, народный депутат, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Владимир Крейденко, народный депутат, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Леся Забуранная, народный депутат, фракция "Слуга народа", комитет по вопросам бюджета;

Марина Ставнийчук, заслуженный юрист Украины;

Елена Шуляк, народный депутат от фракции "Слуга народа", Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, 26 ноября, что Россия собирается провести масштабное нападение на Украину. По словам главы государства, приоритетными целями станут энергетические объекты и логистика страны.

Новини.LIVE сообщали, что в вечернем обращении 25 ноября Владимир Зеленский отметил, что с американской стороны задерживаются поставки систем ПВО Patriot. Несмотря на это, Украина зимой испытает прототипы антибаллистической системы FREYJA.