Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наносит адекватный ответ на каждый российский удар. Он также поблагодарил Силы обороны за точность поражения целей на территории РФ. По словам главы государства, в течение недели украинские дальнобойные средства атаковали нефтяные объекты, предприятия по производству взрывчатки, военные аэродромы и самолеты в нескольких регионах России.

Об этих и других актуальных событиях будут говорить в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE 27 ноября

К обсуждению актуальных событий в Украине и мире присоединятся:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук;

Сергей Таран — политолог;

Арсений Пушкаренко — народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОВА;

Александр Корнийчук — старший сержант Национальной гвардии Украины, инструктор медицинской службы;

Александр Гладун — демограф;

Евгений Мушкин — генеральный директор ВДНХ.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские дальнобойные средства уже неоднократно наносили удары по объектам в различных регионах России. Среди них — Самарская, Нижегородская, Ростовская, Волгоградская, Брянская и Тульская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Башкортостан и Татарстан.

Ранее под удар ВСУ попали два российских объекта — нефтяная станция "Субханкулово" и военный аэродром "Мариновка". Оба расположены в Волгоградской области.