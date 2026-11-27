Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наносит адекватный ответ на каждый российский удар. Он также поблагодарил Силы обороны за точность поражения целей на территории РФ. По словам главы государства, в течение недели украинские дальнобойные средства атаковали нефтяные объекты, предприятия по производству взрывчатки, военные аэродромы и самолеты в нескольких регионах России.
Об этих и других актуальных событиях будут говорить в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.
Эфир День.LIVE 27 ноября
К обсуждению актуальных событий в Украине и мире присоединятся:
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук;
- Сергей Таран — политолог;
- Арсений Пушкаренко — народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
- Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОВА;
- Александр Корнийчук — старший сержант Национальной гвардии Украины, инструктор медицинской службы;
- Александр Гладун — демограф;
- Евгений Мушкин — генеральный директор ВДНХ.
Как сообщали Новини.LIVE, украинские дальнобойные средства уже неоднократно наносили удары по объектам в различных регионах России. Среди них — Самарская, Нижегородская, Ростовская, Волгоградская, Брянская и Тульская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Башкортостан и Татарстан.
Ранее под удар ВСУ попали два российских объекта — нефтяная станция "Субханкулово" и военный аэродром "Мариновка". Оба расположены в Волгоградской области.