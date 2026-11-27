Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 ноября, провел заседание Штаба Верховного Главнокомандующего, по итогам которого были утверждены изменения в план дальнобойных операций Украины против РФ. Их цель — усилить давление на российский ВПК и другие экономические процессы

"Также состоялся подробный разговор с ГУР, Министерством обороны, военными и СБУ относительно наших дальнобойных ответных мер на российский террор. Внесли некоторые коррективы в план операций — должно быть достигнуто более ощутимое торможение российских военных производств и определенных экономических процессов", — написал глава государства.

Смотрите об этом в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

Вячеслав Ширяев, экономист;

Илья Котов, кандидат наук по государственному управлению, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики;

Владимир Власюк, кандидат экономических наук;

Павел Гай-Нижник, политолог (доктор исторических наук);

Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба"

Владимир Джиджора, вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва КРИИН НАТО (бывший представитель Украины в Политическом комитете НАТО);

Владимир Когутяк, вице-президент Всемирного конгресса украинцев;

Иван Плачков, министр топлива и энергетики Украины в 2005–2006 гг.;

Дмитрий Довгополый, эксперт по международным отношениям (бывший сотрудник Секретариата ООН в 1987–2019 гг.).

Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил в пятницу, 27 ноября, что удары на большие расстояния по РФ должны быть "более ощутимыми" для российской военной машины. Отдельно он обсудил со спецслужбами и МИД дополнительные меры по координации операций в нейтральных водах за пределами территории Украины.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам Владимира Зеленского, украинская сторона в течение недели атаковала военные объекты в 11 регионах России. Отдельно он отметил, что удары были нацелены на объекты, играющие важную роль в обеспечении потребностей армии РФ.