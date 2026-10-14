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Россия обстреляла ракетами все ТЭЦ Киева: эфир День.LIVE

Россия обстреляла ракетами все ТЭЦ Киева: эфир День.LIVE

14 октября 2026 г. 13:04

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18:26 Украину не предупредили о запуске баллистической ракеты по Киеву: эфир Вечір.LIVE

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13:37 Россия наносит удары по Украине с разных направлений: эфир День.LIVE

В результате российских ударов по Киеву 14 октября погибли три человека, есть много раненых. Повреждения получили все три столичные ТЭЦ, из-за чего в пяти районах города отключили свет и отменили графики стабилизационных отключений. Киев страдает от баллистических ударов третьи сутки подряд.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 14 октября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Андрей Ковалев — кандидат политических наук;
  • Сергей Смаль — полковник, начальник Гостомельской поселковой военной администрации;
  • Михаил Бабийчук — генеральный менеджер по вопросам безопасности и устойчивости аналитического центра DiXi Group;
  • Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;
  • Евгений Семеняка — эксперт по легализации иностранцев в Польше;
  • Виталий Кулик — футуролог;
  • Василий Фурман — доктор экономических наук, член совета НБУ.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 14 октября российские войска атаковали все три ТЭЦ Киева, энергетические объекты Харькова и области, а также критическую инфраструктуру Киевской области. В столице в результате ударов со стороны РФ есть погибшие и пострадавшие. В Киевской области повреждены 22 объекта, среди которых энергетическая инфраструктура, производственные помещения, торговые заведения и жилые дома.

Новини.LIVE писали, что в Киеве из-за российской атаки 14 октября ввели аварийные отключения электроэнергии в пяти районах столицы. Без света могут остаться потребители в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов. Стабилизационные графики в этих районах временно не действуют, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

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