Россия обстреляла ракетами все ТЭЦ Киева: эфир День.LIVE

В результате российских ударов по Киеву 14 октября погибли три человека, есть много раненых. Повреждения получили все три столичные ТЭЦ, из-за чего в пяти районах города отключили свет и отменили графики стабилизационных отключений. Киев страдает от баллистических ударов третьи сутки подряд.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 14 октября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Андрей Ковалев — кандидат политических наук;

Сергей Смаль — полковник, начальник Гостомельской поселковой военной администрации;

Михаил Бабийчук — генеральный менеджер по вопросам безопасности и устойчивости аналитического центра DiXi Group;

Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;

Евгений Семеняка — эксперт по легализации иностранцев в Польше;

Виталий Кулик — футуролог;

Василий Фурман — доктор экономических наук, член совета НБУ.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 14 октября российские войска атаковали все три ТЭЦ Киева, энергетические объекты Харькова и области, а также критическую инфраструктуру Киевской области. В столице в результате ударов со стороны РФ есть погибшие и пострадавшие. В Киевской области повреждены 22 объекта, среди которых энергетическая инфраструктура, производственные помещения, торговые заведения и жилые дома.

Новини.LIVE писали, что в Киеве из-за российской атаки 14 октября ввели аварийные отключения электроэнергии в пяти районах столицы. Без света могут остаться потребители в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов. Стабилизационные графики в этих районах временно не действуют, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.