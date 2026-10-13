В ночь на 13 октября Россия совершила массированную атаку на Украину, применив баллистические ракеты, ударные дроны и баллажирующие боеприпасы. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и других городах. Силы ПВО сбили 88 из 108 вражеских дронов, но зафиксированы попадания в 17 местах.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 13 октября.

Гости эфира:

Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике;

Екатерина Поп — пресс-секретарь Киевской городской военной администрации;

Владимир Бицак — директор Аналитического центра «Форпост24», депутат Сумского районного совета;

Алексей Якубин — кандидат политических наук;

Максим Несвитайлов — политолог, эксперт по международным отношениям;

Алексей Леонов — народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Александр Коваленко — пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации;

Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали учебное заведение в центре Ровно. В результате удара есть раненые и разрушения. На месте происшествия работали соответствующие службы, которые ликвидировали последствия атаки.

Также Новини.LIVE писали о российском нападении на Киев и Киевскую область, в результате которого погиб один человек и есть раненые. В столице и регионе зафиксировали последствия обстрела.