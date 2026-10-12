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Зеленский заявил о риске зернового кризиса через несколько месяцев: эфир Вечір.LIVE

Зеленский заявил о риске зернового кризиса через несколько месяцев: эфир Вечір.LIVE

12 октября 2026 г. 18:16

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13:12 Россия ударила по Краматорску, десятки погибших: эфир День.LIVE

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08:00 ЕС одобрил масштабные санкции против РФ — 1600 человек и компаний: эфир Ранок.LIVE

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18:16 Зеленский заявил о риске зернового кризиса через несколько месяцев: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Украина ответит на российские удары по энергетике: эфир День.LIVE

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07:29 Зеленский ответил на энергетическое перемирие Трампа: эфир Ранок.LIVE

9 октября 2026
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17:59 Зеленский сообщил о повреждении энергосети: эфир Вечір.LIVE

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13:08 В Украине ввели аварийные отключения электричества: эфир День.LIVE

Владимир Зеленский 12 октября предупредил о возможном кризисе с зерном в мире в течение ближайших 2–3 месяцев. По его словам, в настоящее время внимание сосредоточено на дизельном топливе, тогда как потенциальные проблемы с зерном остаются за пределами широкого обсуждения. Глава государства также поднял вопрос о сотрудничестве Украины с США в сфере поставок дизельного топлива.

Об этих и других актуальных темах будут говорить в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

  • Василий Воскобойник — президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", глава "Офиса миграционной политики";
  • Тарас Загородний — управляющий партнер Национальной антикризисной группы;
  • Богдан Кицак — народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития;
  • Константин Матвиенко — политический эксперт;
  • Дмитрий Калько — член общественного совета КГВА, адвокат, правозащитник;
  • Галина Янченко — народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития;
  • Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины в 2016–2019 годах, эксперт по экономической и социальной политике;
  • Валерий Романенко — эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 октября Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина способна противостоять дальнейшему обострению со стороны России и не оставит без ответа атаки на энергетические объекты. Президент также высказался о вероятности достижения договоренностей о прекращении ударов по энергетике, риске дефицита продовольствия в ближайшие месяцы и ситуации в оккупированных Олешках.

Как сообщали Новини.LIVE, 11 октября Владимир Зеленский подчеркнул, что ответственность за продолжение войны нельзя возлагать на Украину. Президент отметил, что международному сообществу сложнее добиться остановки Владимира Путина, чем оказывать давление на украинскую сторону.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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