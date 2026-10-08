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Главная arrow Відео arrow ЕС одобрил масштабные санкции против РФ — 1600 человек и компаний: эфир Ранок.LIVE arrow
ЕС одобрил масштабные санкции против РФ — 1600 человек и компаний: эфир Ранок.LIVE

ЕС одобрил масштабные санкции против РФ — 1600 человек и компаний: эфир Ранок.LIVE

8 октября 2026 г. 8:00

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08:00 ЕС одобрил масштабные санкции против РФ — 1600 человек и компаний: эфир Ранок.LIVE

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18:08 Украина готова к трехсторонним переговорам в октябре: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Массированный обстрел Украины — последствия и разрушения: эфир Ранок.LIVE

6 октября 2026
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17:50 Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Украинцев предупредили об отключении света: эфир День.LIVE

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08:00 Удары Украины вглубь России усилятся: эфир Ранок.LIVE

5 октября 2026
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13:24 РФ ударила по автобусу у границы с Молдовой: эфир День.LIVE

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08:00 ЕС одобрил масштабные санкции против РФ — 1600 человек и компаний: эфир Ранок.LIVE

7 октября 2026
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19:00 Транспортный коллапс, удары по мостам и свету: эфир Київський час

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18:08 Украина готова к трехсторонним переговорам в октябре: эфир Вечір.LIVE

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13:04 В пяти областях Украины пропало электричество после атак РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Массированный обстрел Украины — последствия и разрушения: эфир Ранок.LIVE

Послы стран Европейского Союза договорились о самом масштабном с начала полномасштабной войны расширении санкций против России. Новые ограничения коснутся 743 физических и 826 юридических лиц, которых связывают с поддержкой российского вторжения в Украину. В санкционный список также включили 77 депутатов Государственной думы России. В сентябре они принимали участие в проведении так называемых выборов на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Решение о расширении санкций послы стран ЕС приняли после нескольких недель консультаций и юридической проверки подготовленных списков. Ожидается, что 12 октября министры иностранных дел стран Евросоюза официально утвердят новые ограничения во время заседания в Люксембурге. После этого полный перечень лиц и компаний, попавших под санкции, будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

Смотрите об этом в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости:

  • Олег Лисный, политолог, вице-президент АЦ "Политика"
  • Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины
  • Александр Савченко, экономист, финансист
  • Павел Дрогаль, пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты
  • Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001–2002 гг.
  • Александр Федиенко, народный депутат, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
  • Ярослав Куц, член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины
  • Нина Южанина, народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  • Богдан Слуцкий, экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС)

Мы писали, что, по словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, в новые санкционные списки попали предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, производящие ракеты, военные корабли и подводные лодки, авиационные двигатели, артиллерийские системы, боеприпасы и электронику. Ограничения также будут введены в отношении руководителей этих компаний.

Новини.LIVE сообщали, что спецпосланник США в Восточной Европе Джон Коул предложил президенту Дональду Трампу рассмотреть возможность отмены санкций против России в обмен на освобождение политических заключённых. Соответствующую идею выдвинул российский диссидент и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов.

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07:59 США закупят для Пентагона ещё 1320 украинских FPV-дронов

07:58 В Прилуках продолжается расчистка завалов: 22 человека погибли

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:38 В России горит военный завод "Саста": последствия ночной атаки

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