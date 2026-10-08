ЕС одобрил масштабные санкции против РФ — 1600 человек и компаний: эфир Ранок.LIVE

Послы стран Европейского Союза договорились о самом масштабном с начала полномасштабной войны расширении санкций против России. Новые ограничения коснутся 743 физических и 826 юридических лиц, которых связывают с поддержкой российского вторжения в Украину. В санкционный список также включили 77 депутатов Государственной думы России. В сентябре они принимали участие в проведении так называемых выборов на временно оккупированных Россией территориях Украины.
Решение о расширении санкций послы стран ЕС приняли после нескольких недель консультаций и юридической проверки подготовленных списков. Ожидается, что 12 октября министры иностранных дел стран Евросоюза официально утвердят новые ограничения во время заседания в Люксембурге. После этого полный перечень лиц и компаний, попавших под санкции, будет опубликован в Официальном журнале ЕС.
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Гости:
- Олег Лисный, политолог, вице-президент АЦ "Политика"
- Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины
- Александр Савченко, экономист, финансист
- Павел Дрогаль, пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты
- Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001–2002 гг.
- Александр Федиенко, народный депутат, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
- Ярослав Куц, член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины
- Нина Южанина, народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Богдан Слуцкий, экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС)
Мы писали, что, по словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, в новые санкционные списки попали предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, производящие ракеты, военные корабли и подводные лодки, авиационные двигатели, артиллерийские системы, боеприпасы и электронику. Ограничения также будут введены в отношении руководителей этих компаний.
Новини.LIVE сообщали, что спецпосланник США в Восточной Европе Джон Коул предложил президенту Дональду Трампу рассмотреть возможность отмены санкций против России в обмен на освобождение политических заключённых. Соответствующую идею выдвинул российский диссидент и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов.