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Массированный обстрел Украины — последствия и разрушения: эфир Ранок.LIVE

Массированный обстрел Украины — последствия и разрушения: эфир Ранок.LIVE

7 октября 2026 г. 8:00

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08:00 Массированный обстрел Украины — последствия и разрушения: эфир Ранок.LIVE

6 октября 2026
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17:50 Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Удары Украины вглубь России усилятся: эфир Ранок.LIVE

5 октября 2026
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18:26 Зеленский предупредил о новой тактике воздушных атак РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:24 РФ ударила по автобусу у границы с Молдовой: эфир День.LIVE

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08:00 Украина готова к трехсторонней встрече с США и РФ: эфир Ранок.LIVE

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13:14 Атака на мосты парализовало движение в Киеве: День.LIVE

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08:00 Массированный обстрел Украины — последствия и разрушения: эфир Ранок.LIVE

6 октября 2026
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17:50 Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Украинцев предупредили об отключении света: эфир День.LIVE

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08:00 Удары Украины вглубь России усилятся: эфир Ранок.LIVE

5 октября 2026
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18:26 Зеленский предупредил о новой тактике воздушных атак РФ: эфир Вечір.LIVE

В ночь на 7 октября Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, применив ракеты и ударные дроны. В результате атаки в нескольких областях раздались взрывы, зафиксированы повреждения и разрушения.

Смотрите об этом в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости:

  • Ярослав Телешун, кандидат политических наук;
  • Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
  • Дмитрий Плетенчук, пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ;
  • Сергей Дивак, командир взвода тяжелых бомбардировщиков "Барни" 10 ОГШБр "Эдельвейс";
  • Николай Голомша, бывший заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист, представитель UA EXPERTS;
  • Станислав Игнатьев, энергетический эксперт, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";
  • Наталья Иванченко, генеральный директор государственного учреждения "Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний" Министерства здравоохранения Украины;
  • Тарас Семенюк, политолог-международник;
  • Павел Филиппенко, координатор Харьковского отделения ОО "Добробат", волонтер;
  • Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Мы писали, что утром 7 октября российские военные произвели запуски крылатых ракет. После этого в Кременчуге Полтавской области и Светловодске Кировоградской области раздались взрывы.

Новини.LIVE сообщали, что в результате атаки РФ в ночь на 7 октября в Запорожье был поврежден объект транспортной инфраструктуры. В городе может быть частично ограничено движение на отдельных участках дорог.

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08:10 Не одним завещанием: за что наследников не допустят к принятию наследства

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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