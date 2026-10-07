Массированный обстрел Украины — последствия и разрушения: эфир Ранок.LIVE

В ночь на 7 октября Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, применив ракеты и ударные дроны. В результате атаки в нескольких областях раздались взрывы, зафиксированы повреждения и разрушения.

Смотрите об этом в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости:

Ярослав Телешун, кандидат политических наук;

Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Дмитрий Плетенчук, пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ;

Сергей Дивак, командир взвода тяжелых бомбардировщиков "Барни" 10 ОГШБр "Эдельвейс";

Николай Голомша, бывший заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист, представитель UA EXPERTS;

Станислав Игнатьев, энергетический эксперт, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";

Наталья Иванченко, генеральный директор государственного учреждения "Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний" Министерства здравоохранения Украины;

Тарас Семенюк, политолог-международник;

Павел Филиппенко, координатор Харьковского отделения ОО "Добробат", волонтер;

Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Мы писали, что утром 7 октября российские военные произвели запуски крылатых ракет. После этого в Кременчуге Полтавской области и Светловодске Кировоградской области раздались взрывы.

Новини.LIVE сообщали, что в результате атаки РФ в ночь на 7 октября в Запорожье был поврежден объект транспортной инфраструктуры. В городе может быть частично ограничено движение на отдельных участках дорог.