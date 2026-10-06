Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке Россией нового массированного удара по Украине. По его словам, Украина готовит меры противодействия, а первоочередные задачи уже реализуются. Также правительственные чиновники совместно с представителями областной власти подготовили дополнительные логистические решения в ответ на действия РФ.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 6 октября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Пётр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши;

Сергей Асланян — журналист и ведущий "Ходорковский LIVE";

Максим Розумный — доктор политических наук;

Павел Гай-Нижник — доктор исторических наук, политолог;

Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Елена Шуляк — председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Новини.LIVE сообщили, что Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно усиливает защиту от российских атак, в частности увеличивает количество турелей и специальных групп для уничтожения "Шахедов". Президент сообщил о подготовке новых контрактов на системы ПВО и ракет для них. Также Зеленский призвал партнеров предоставить больше средств противоракетной обороны для защиты инфраструктуры.

Новини.LIVE также писали, что украинские пилоты в ближайшее время начнут обучение на французских истребителях Rafale во Франции. Владимир Зеленский подчеркнул, что это станет важным шагом для развития украинской боевой авиации. Кроме того, Украина ожидает новый пакет оборонных поставок из Франции.