Гостями эфира программы Ранок.LIVE стали политолог-международник Вадим Трюхан, эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, военный обозреватель Василий Пехньо, командир группы "Терра" в составе 3-го армейского корпуса Николай Волохов с позывным "Абдула", футуролог Виталий Кулик, командир роты РУБпАК СпП "Болгаричи" ББС СпП 11-й бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины капитан Сергей Иванов, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, социолог Андрей Еременко, экономист Виталий Шапран и заместитель городского головы г. Днепр Юрий Яндульский.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что Украина продолжает "дальнобойные санкции" против России. Президент Владимир Зеленский сообщил, что подготовлены новые операции.

Глава государства обсудил планы с министром обороны Евгением Хмарой и главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский сообщил о подготовке новых контрактов, касающихся систем ПВО и ракет для ПВО. При этом детали договоренностей не разглашаются.

А после беседы с лидером Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил, что в ближайшее время украинские пилоты начнут обучение на французских самолетах Rafale.