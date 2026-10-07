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Транспортный коллапс, удары по мостам и свету: эфир Київський час

Транспортный коллапс, удары по мостам и свету: эфир Київський час

7 октября 2026 г. 19:00

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19:00 Транспортный коллапс, удары по мостам и свету: эфир Київський час

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18:08 Украина готова к трехсторонним переговорам в октябре: эфир Вечір.LIVE

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13:04 В пяти областях Украины пропало электричество после атак РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Массированный обстрел Украины — последствия и разрушения: эфир Ранок.LIVE

6 октября 2026
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17:50 Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Украинцев предупредили об отключении света: эфир День.LIVE

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08:00 Удары Украины вглубь России усилятся: эфир Ранок.LIVE

5 октября 2026
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18:26 Зеленский предупредил о новой тактике воздушных атак РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:24 РФ ударила по автобусу у границы с Молдовой: эфир День.LIVE

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08:00 Украина готова к трехсторонней встрече с США и РФ: эфир Ранок.LIVE

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19:00 Транспортный коллапс, удары по мостам и свету: эфир Київський час

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18:08 Украина готова к трехсторонним переговорам в октябре: эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 В пяти областях Украины пропало электричество после атак РФ: эфир День.LIVE

Text

08:00 Массированный обстрел Украины — последствия и разрушения: эфир Ранок.LIVE

6 октября 2026
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17:50 Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ: эфир Вечір.LIVE

Сегодня в прямом эфире программы "Київський час" будут обсуждать угрозы для столицы на фоне возможных новых ударов. Обсудят, что может произойти в случае атак на мосты и критическую инфраструктуру, насколько серьезными могут быть отключения света и как это повлияет на жизнь города. Также речь пойдет о том, как Киев готовится избежать транспортного и энергетического коллапса и обеспечить стабильную работу столицы.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня важные темы будут обсуждать:

  • Александр Гречко — соучредитель ОО "Пассажиры Киева";
  • Андрей Корецкий — доцент кафедры мостов, туннелей и гидротехнических сооружений;
  • Николай Вихарев — архитектор, руководитель и основатель VIHAREV architects and engineers;
  • Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий;
  • Оксана Савчук — народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в эфире "Київський час":

  • Транспортный коллапс в Киеве. В чем заключается реальная угроза для мостов? Как людям справляться с поездками между берегами? Почему город погряз в пробках? Идеи о водном транспорте и понтонных переправах;
  • Свет. Киев снова живет в режиме ежедневных графиков отключений;
  • Укрытия. Где деньги? Что изменилось с обеспечением защиты населения.

Новини.LIVE сообщили, что российский ночной обстрел Киева 7 октября 2026 года уничтожил главный склад сети "АТЛ Автосервис" с запасами автотоваров. В компании отметили, что все сотрудники остались живы, а магазины и СТО продолжают работать. Из-за потери хаба сеть перестраивает логистику, а клиентов предупреждают о временных ограничениях ассортимента.

Новини.LIVE также сообщали, что в Дарницком районе Киева в результате ночной атаки РФ погибли двое охранников гаражного кооператива. Осколки разрушили территорию кооператива и вызвали возгорание автомобилей, ещё двух человек удалось спасти. В других районах столицы также зафиксировали падение обломков, а в Подольском районе ракета попала в складское здание.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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