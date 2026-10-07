Сегодня в прямом эфире программы "Київський час" будут обсуждать угрозы для столицы на фоне возможных новых ударов. Обсудят, что может произойти в случае атак на мосты и критическую инфраструктуру, насколько серьезными могут быть отключения света и как это повлияет на жизнь города. Также речь пойдет о том, как Киев готовится избежать транспортного и энергетического коллапса и обеспечить стабильную работу столицы.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня важные темы будут обсуждать:

Александр Гречко — соучредитель ОО "Пассажиры Киева";

Андрей Корецкий — доцент кафедры мостов, туннелей и гидротехнических сооружений;

Николай Вихарев — архитектор, руководитель и основатель VIHAREV architects and engineers;

Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий;

Оксана Савчук — народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в эфире "Київський час":

Транспортный коллапс в Киеве. В чем заключается реальная угроза для мостов? Как людям справляться с поездками между берегами? Почему город погряз в пробках? Идеи о водном транспорте и понтонных переправах;

Свет. Киев снова живет в режиме ежедневных графиков отключений;

Укрытия. Где деньги? Что изменилось с обеспечением защиты населения.

Новини.LIVE сообщили, что российский ночной обстрел Киева 7 октября 2026 года уничтожил главный склад сети "АТЛ Автосервис" с запасами автотоваров. В компании отметили, что все сотрудники остались живы, а магазины и СТО продолжают работать. Из-за потери хаба сеть перестраивает логистику, а клиентов предупреждают о временных ограничениях ассортимента.

Новини.LIVE также сообщали, что в Дарницком районе Киева в результате ночной атаки РФ погибли двое охранников гаражного кооператива. Осколки разрушили территорию кооператива и вызвали возгорание автомобилей, ещё двух человек удалось спасти. В других районах столицы также зафиксировали падение обломков, а в Подольском районе ракета попала в складское здание.