Россия ударила по Краматорску, десятки погибших: эфир День.LIVE

Утром 8 октября российские войска нанесли смертоносный удар по Краматорску в Донецкой области. По состоянию на 11:00 известно о 12 погибших, ещё 13 человек получили тяжёлые ранения, а на месте атаки полностью сгорела маршрутка.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";

Степан Якимяк, капитан 1-го ранга в отставке, участник российско-украинской войны, кандидат военных наук, доцент;

Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";

Дмитрий Соломчук, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики;

Александр Юрченко, народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины", военнослужащий ВСУ;

Александр Жовтан, адвокат, соучредитель и старший партнер АО "РЕСПОНД".

Мы писали, что в месте российского удара в Краматорске сгорела маршрутка. Местные власти осудили очередную атаку оккупационных войск и призвали гражданское население области как можно быстрее выезжать в более безопасные регионы.

Новини.LIVE сообщали, что Краматорск регулярно подвергается жестоким атакам российских войск. Недавно FPV-дрон попал в служебный автомобиль патрульной полиции, в результате чего трое правоохранителей получили ранения.