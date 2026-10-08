Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Россия ударила по Краматорску, десятки погибших: эфир День.LIVE arrow
Россия ударила по Краматорску, десятки погибших: эфир День.LIVE

Россия ударила по Краматорску, десятки погибших: эфир День.LIVE

8 октября 2026 г. 13:12

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:12 Россия ударила по Краматорску, десятки погибших: эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС одобрил масштабные санкции против РФ — 1600 человек и компаний: эфир Ранок.LIVE

7 октября 2026
Text

19:00 Транспортный коллапс, удары по мостам и свету: эфир Київський час

Text

18:08 Украина готова к трехсторонним переговорам в октябре: эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 В пяти областях Украины пропало электричество после атак РФ: эфир День.LIVE

Text

08:00 Массированный обстрел Украины — последствия и разрушения: эфир Ранок.LIVE

6 октября 2026
Text

17:50 Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Украинцев предупредили об отключении света: эфир День.LIVE

Text

08:00 Удары Украины вглубь России усилятся: эфир Ранок.LIVE

5 октября 2026
Text

18:26 Зеленский предупредил о новой тактике воздушных атак РФ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Россия ударила по Краматорску, десятки погибших: эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС одобрил масштабные санкции против РФ — 1600 человек и компаний: эфир Ранок.LIVE

7 октября 2026
Text

19:00 Транспортный коллапс, удары по мостам и свету: эфир Київський час

Text

18:08 Украина готова к трехсторонним переговорам в октябре: эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 В пяти областях Украины пропало электричество после атак РФ: эфир День.LIVE

Утром 8 октября российские войска нанесли смертоносный удар по Краматорску в Донецкой области. По состоянию на 11:00 известно о 12 погибших, ещё 13 человек получили тяжёлые ранения, а на месте атаки полностью сгорела маршрутка.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

  • Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";
  • Степан Якимяк, капитан 1-го ранга в отставке, участник российско-украинской войны, кандидат военных наук, доцент;
  • Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";
  • Дмитрий Соломчук, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Александр Юрченко, народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины", военнослужащий ВСУ;
  • Александр Жовтан, адвокат, соучредитель и старший партнер АО "РЕСПОНД".

Мы писали, что в месте российского удара в Краматорске сгорела маршрутка. Местные власти осудили очередную атаку оккупационных войск и призвали гражданское население области как можно быстрее выезжать в более безопасные регионы.

Новини.LIVE сообщали, что Краматорск регулярно подвергается жестоким атакам российских войск. Недавно FPV-дрон попал в служебный автомобиль патрульной полиции, в результате чего трое правоохранителей получили ранения.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:35 В Крыму проблемы с поставками: трасса М-14 становится ловушкой для РФ

13:19 Новый статус и гарантии для добровольцев: что предлагают Раде

13:15 Измените код для входа: Резерв+ ужесточает требования к паролям

Text

13:12 Россия ударила по Краматорску, десятки погибших: эфир День.LIVE

13:09 В Краматорске 33 погибших: в двух городах приостановлено движение транспорта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 УБД могут получить дополнительный статус: какие преимущества он дает

13:00 Денежная помощь до 43 000 грн: кому доступна в трех областях

12:54 Forbes Ukraine проведет масштабную конференцию Энергия бизнеса

12:24 В Киеве дрон попал в магазин: есть погибшие

12:20 Приказ о состоянии воинского учета к 1 февраля: кто должен выдавать

13:35 В Крыму проблемы с поставками: трасса М-14 становится ловушкой для РФ

13:19 Новый статус и гарантии для добровольцев: что предлагают Раде

13:15 Измените код для входа: Резерв+ ужесточает требования к паролям

13:09 В Краматорске 33 погибших: в двух городах приостановлено движение транспорта

13:06 УБД могут получить дополнительный статус: какие преимущества он дает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Денежная помощь до 43 000 грн: кому доступна в трех областях

12:54 Forbes Ukraine проведет масштабную конференцию Энергия бизнеса

12:24 В Киеве дрон попал в магазин: есть погибшие

12:20 Приказ о состоянии воинского учета к 1 февраля: кто должен выдавать

12:14 Южная Корея отзывает посла из Украины на фоне дипломатического конфликта

06:33 Одесса глазами жителей: что одесситы хотят изменить в городе

6 октября

06:33 Россияне запускают дроны по собакам: питомцы одесского центра адопции

3 октября

06:33 Несокрушимая Одесса: что может заставить людей уехать из родного города

1 октября

06:33 День защитников и защитниц: что одесситы желают украинским военным

30 сентября
Репортаж

21:33 Сколько стоят продукты на одесских рынках: актуальные цены

29 сентября

22:33 Удары по дата-центрам и провайдерам: смогут ли одесситы без интернета

25 сентября

22:33 Судьба Одесского морского вокзала: что должно появиться на его месте

06:33 Экологические последствия войны для Чёрного моря и Одесского побережья

24 сентября

06:33 Новые переговоры Трампа и Зеленского: чего ждут одесситы

23 сентября

22:33 Продукты в одесских магазинах: что происходит с ценами

Text

13:12 Россия ударила по Краматорску, десятки погибших: эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС одобрил масштабные санкции против РФ — 1600 человек и компаний: эфир Ранок.LIVE

7 октября
Text

19:00 Транспортный коллапс, удары по мостам и свету: эфир Київський час

Text

18:08 Украина готова к трехсторонним переговорам в октябре: эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 В пяти областях Украины пропало электричество после атак РФ: эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
ЕС одобрил масштабные санкции против РФ — 1600 человек и компаний: эфир Ранок.LIVE

ЕС одобрил масштабные санкции против РФ — 1600 человек и компаний: эфир Ранок.LIVE

8 октября 2026 г. 8:00
Транспортный коллапс, удары по мостам и свету: эфир Київський час

Транспортный коллапс, удары по мостам и свету: эфир Київський час

7 октября 2026 г. 19:00
Украина готова к трехсторонним переговорам в октябре: эфир Вечір.LIVE

Украина готова к трехсторонним переговорам в октябре: эфир Вечір.LIVE

7 октября 2026 г. 18:08
В пяти областях Украины пропало электричество после атак РФ: эфир День.LIVE

В пяти областях Украины пропало электричество после атак РФ: эфир День.LIVE

7 октября 2026 г. 13:04
Массированный обстрел Украины — последствия и разрушения: эфир Ранок.LIVE

Массированный обстрел Украины — последствия и разрушения: эфир Ранок.LIVE

7 октября 2026 г. 8:00
Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ: эфир Вечір.LIVE

Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ: эфир Вечір.LIVE

6 октября 2026 г. 17:50
Украинцев предупредили об отключении света: эфир День.LIVE

Украинцев предупредили об отключении света: эфир День.LIVE

6 октября 2026 г. 13:14
Удары Украины вглубь России усилятся: эфир Ранок.LIVE

Удары Украины вглубь России усилятся: эфир Ранок.LIVE

6 октября 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации