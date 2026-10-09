Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, руководитель исследовательских программ негосударственного аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Олейник, политический и общественный деятель Николай Томенко, руководитель и соучредитель учебного центра Global Drone Academy Антон Векленко, народный депутат Ирина Борзова и политолог Антон Малеев.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что российские удары осложнили ситуацию в энергосистеме Украины, в результате чего в некоторых регионах вводятся аварийные отключения, во время которых почасовые графики не действуют.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 октября перебои с электроснабжением зафиксировали в семи областях Украины и Киеве. Энергетики призывают украинцев пользоваться мощными электроприборами преимущественно днем.

Кроме того, в отдельных регионах ввели аварийные отключения электроэнергии. В настоящее время ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Специалисты работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения.