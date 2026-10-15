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Зеленский хочет мира и прекращения огня: эфир Ранок.LIVE

Зеленский хочет мира и прекращения огня: эфир Ранок.LIVE

15 октября 2026 г. 8:00

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08:00 Зеленский хочет мира и прекращения огня: эфир Ранок.LIVE

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18:29 Зеленский проведет переговоры в Лондоне: эфир Вечір.LIVE

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13:04 Россия обстреляла ракетами все ТЭЦ Киева: эфир День.LIVE

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08:10 Россия нанесла ракетный удар по Киеву: эфир Ранок.LIVE

13 октября 2026
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22:44 Захватит ли РФ Донбасс и пойдет ли на Киев: интервью с Александром Пивненко

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18:26 Украину не предупредили о запуске баллистической ракеты по Киеву: эфир Вечір.LIVE

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13:37 Россия наносит удары по Украине с разных направлений: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский обнародовал данные о потерях РФ в войне: эфир Ранок.LIVE

12 октября 2026
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18:16 Зеленский заявил о риске зернового кризиса через несколько месяцев: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Украина ответит на российские удары по энергетике: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский хочет мира и прекращения огня: эфир Ранок.LIVE

14 октября 2026
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18:29 Зеленский проведет переговоры в Лондоне: эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 Россия обстреляла ракетами все ТЭЦ Киева: эфир День.LIVE

Text

08:10 Россия нанесла ракетный удар по Киеву: эфир Ранок.LIVE

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22:44 Захватит ли РФ Донбасс и пойдет ли на Киев: интервью с Александром Пивненко

Украина открыта для любых форматов перемирия и готова начать переговорный процесс ради прекращения войны, подчеркнул Владимир Зеленский. На встрече с главой британского правительства Энди Бернемом глава государства отметил, что Киев неоднократно заявлял об этом Дональду Трампу и международным партнерам. Ещё с самого начала российской оккупации украинская сторона стремится остановить боевые действия и перейти к прямому диалогу, поскольку переговоры всегда лучше взаимных ударов.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 15 октября

Гости:

  • Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог»;
  • Владимир Полевой, полковник, начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ;
  • Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;
  • Александр Краев, эксперт Совета по внешней политике «Украинская призма»;
  • Сергей Нагорняк, народный депутат от партии «Слуга народа», Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Денис Клименко, аналитик по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки, преподаватель Киево-Могилянской академии;
  • Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист;
  • Андриан Прокип, доктор экономических наук, руководитель энергетических программ ОО "Украинский институт будущего";
  • Богдан Сторощук, экономист.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп в очередной раз возложил ответственность за начало войны в Украине на Джо Байдена, обвинив своего предшественника в провоцировании конфликта. Кроме того, глава Белого дома объяснил свою сдержанность в высказываниях в отношении Владимира Путина, отметив, почему принципиально избегает называть хозяина Кремля диктатором.

Владимир Зеленский отверг возможность сложения полномочий, подчеркнув, что считает пребывание на посту главы государства во время войны своей непосредственной обязанностью. В то же время он выступил против идеи проведения президентских выборов в нынешних условиях.

В то же время Белый дом выдвинул Киеву ультиматум относительно возможного прекращения обмена разведывательными данными в случае продолжения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Пока союзники продолжают обмениваться информацией, однако угроза прекращения этого сотрудничества со стороны Вашингтона по-прежнему остается в силе.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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