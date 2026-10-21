В среду, 21 октября, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. К переговорам дистанционно присоединится Джаред Кушнер, а среди главных тем будет обсуждение нового мирного предложения, предусматривающего возможность частичного прекращения огня в отношении энергетической и продовольственной инфраструктуры.
Об этом и других важных событиях будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 21 октября.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:
- Ярослав Телешен — кандидат политических наук;
- Сергей Нагорняк — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- Василий Пехньо — военный обозреватель, журналист;
- "Эрни" — офицер 23-й отдельной механизированной бригады;
- Тарас Семенюк — политолог-международник;
- Игорь Зинкевич — депутат Львовского городского совета;
- Василий Яблонский — эксперт Европейского института;
- Александр Юрченко — народный депутат Украины, представитель депутатской группы "Восстановление Украины";
- Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;
- Роман Лихачев — военный адвокат, юрист Центра оказания поддержки ветеранам.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что США планируют предложить Путину личную встречу с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Это предложение 21 октября должен передать Уиткофф.
Также Новини.LIVE писал, что Зеленский по дороге в Осло провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили поставки Украине ракет-перехватчиков, сотрудничество в сфере разведки и использование Starlink.