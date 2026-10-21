В среду, 21 октября, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. К переговорам дистанционно присоединится Джаред Кушнер, а среди главных тем будет обсуждение нового мирного предложения, предусматривающего возможность частичного прекращения огня в отношении энергетической и продовольственной инфраструктуры.

Об этом и других важных событиях будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 21 октября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

Ярослав Телешен — кандидат политических наук;

Сергей Нагорняк — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Василий Пехньо — военный обозреватель, журналист;

"Эрни" — офицер 23-й отдельной механизированной бригады;

Тарас Семенюк — политолог-международник;

Игорь Зинкевич — депутат Львовского городского совета;

Василий Яблонский — эксперт Европейского института;

Александр Юрченко — народный депутат Украины, представитель депутатской группы "Восстановление Украины";

Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;

Роман Лихачев — военный адвокат, юрист Центра оказания поддержки ветеранам.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что США планируют предложить Путину личную встречу с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Это предложение 21 октября должен передать Уиткофф.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский по дороге в Осло провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили поставки Украине ракет-перехватчиков, сотрудничество в сфере разведки и использование Starlink.