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Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным: эфир Ранок.LIVE

Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным: эфир Ранок.LIVE

21 октября 2026 г. 8:00

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В среду, 21 октября, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. К переговорам дистанционно присоединится Джаред Кушнер, а среди главных тем будет обсуждение нового мирного предложения, предусматривающего возможность частичного прекращения огня в отношении энергетической и продовольственной инфраструктуры.

Об этом и других важных событиях будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 21 октября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

  • Ярослав Телешен — кандидат политических наук;
  • Сергей Нагорняк — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Василий Пехньо — военный обозреватель, журналист;
  • "Эрни" — офицер 23-й отдельной механизированной бригады;
  • Тарас Семенюк — политолог-международник;
  • Игорь Зинкевич — депутат Львовского городского совета;
  • Василий Яблонский — эксперт Европейского института;
  • Александр Юрченко — народный депутат Украины, представитель депутатской группы "Восстановление Украины";
  • Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;
  • Роман Лихачев — военный адвокат, юрист Центра оказания поддержки ветеранам.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что США планируют предложить Путину личную встречу с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Это предложение 21 октября должен передать Уиткофф.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский по дороге в Осло провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили поставки Украине ракет-перехватчиков, сотрудничество в сфере разведки и использование Starlink.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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