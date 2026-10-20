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Зеленский прибыл в Осло на переговоры: эфир Вечір.LIVE

Зеленский прибыл в Осло на переговоры: эфир Вечір.LIVE

20 октября 2026 г. 16:57

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16:57 Зеленский прибыл в Осло на переговоры: эфир Вечір.LIVE

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16:39 Митинг против Кличко в Киеве: эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Осло, где должен провести переговоры с лидерами Норвегии и Финляндии. Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что в настоящее время продолжаются сложные переговоры, направленные на достижение устойчивого мира. Он подчеркнул, что в этот период всем сторонам важно действовать взвешенно, объективно оценивать ситуацию и распространять достоверную информацию.

Об этом и других актуальных событиях будут говорить в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

В Норвегию также прибыл специальный посланник президента США Стив Виткофф для нового раунда переговоров о прекращении войны в Украине.

Приглашенные гости:

  • Сергей Асланян, журналист и ведущий "Ходорковский LIVE";
  • Артем Крикун-Труш, адвокат и совладелец юридической компании Miller;
  • Виктория Гриб, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Нина Южанина, народный депутат от "Европейской Солидарности", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Екатерина Одарченко, политтехнолог, партнер компании SIC Group USA;
  • Богдан Кицак, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития;
  • Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике;
  • Полина Марченко, адвокат;
  • Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель председателя СБУ;
  • Владимир Фесенко, политолог;
  • Ольга Богомолец, заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, политическая и общественная деятельница.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию вместе с командой для проведения ряда важных встреч. В рамках визита запланированы переговоры с представителями Норвегии и Финляндии, спецпосланником президента США Стивом Виткоффом, а также встречи с королем Норвегии Хоконом VIII и парламентом страны. Стороны должны обсудить мирный процесс, укрепление украинской ПВО и совместное производство.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября специальный посланник США Стив Виткофф прибыл в Норвегию для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча посвящена поиску путей урегулирования полномасштабной войны России против Украины; к переговорам также должны присоединиться представители других стран.

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17:12 Супермаркеты переписали цены на продукты: что можно забрать намного дешевле

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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