Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Осло, где должен провести переговоры с лидерами Норвегии и Финляндии. Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что в настоящее время продолжаются сложные переговоры, направленные на достижение устойчивого мира. Он подчеркнул, что в этот период всем сторонам важно действовать взвешенно, объективно оценивать ситуацию и распространять достоверную информацию.

Об этом и других актуальных событиях будут говорить в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

В Норвегию также прибыл специальный посланник президента США Стив Виткофф для нового раунда переговоров о прекращении войны в Украине.

Приглашенные гости:

Сергей Асланян, журналист и ведущий "Ходорковский LIVE";

Артем Крикун-Труш, адвокат и совладелец юридической компании Miller;

Виктория Гриб, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Нина Южанина, народный депутат от "Европейской Солидарности", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Екатерина Одарченко, политтехнолог, партнер компании SIC Group USA;

Богдан Кицак, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития;

Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике;

Полина Марченко, адвокат;

Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель председателя СБУ;

Владимир Фесенко, политолог;

Ольга Богомолец, заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, политическая и общественная деятельница.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию вместе с командой для проведения ряда важных встреч. В рамках визита запланированы переговоры с представителями Норвегии и Финляндии, спецпосланником президента США Стивом Виткоффом, а также встречи с королем Норвегии Хоконом VIII и парламентом страны. Стороны должны обсудить мирный процесс, укрепление украинской ПВО и совместное производство.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября специальный посланник США Стив Виткофф прибыл в Норвегию для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча посвящена поиску путей урегулирования полномасштабной войны России против Украины; к переговорам также должны присоединиться представители других стран.