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Верховная Рада продлила военное положение в Украине: эфир День.LIVE

Верховная Рада продлила военное положение в Украине: эфир День.LIVE

26 октября 2026 г. 13:12

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Верховная Рада поддержала законопроект президента Украины Владимира Зеленского и продлила военное положение до 29 января 2027 года. Известно, что за это решение проголосовали 293 народных депутата.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

  • Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
  • Шимон Бриман, историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина;
  • Игорь Швайка, заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, капитан;
  • Анна Малкина, политолог, доктор политических наук;
  • Николай Томенко, политический и общественный деятель;
  • Максим Шеремет, основатель Drone Space Labs.

Мы писали, что Верховная Рада продлила военное положение ещё на 90 дней. Известно, что во время его действия отдельные конституционные права и свободы человека могут ограничиваться, если это необходимо для обеспечения обороны и безопасности Украины.

Новини.LIVE сообщали, что одновременно Верховная Рада продлила срок действия всеобщей мобилизации в стране еще на 90 дней. Напомним, что всеобщая мобилизация была объявлена еще 24 февраля 2022 года, с тех пор она продлевается каждые три месяца до окончания войны.

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