Верховная Рада продлила военное положение в Украине: эфир День.LIVE

Верховная Рада поддержала законопроект президента Украины Владимира Зеленского и продлила военное положение до 29 января 2027 года. Известно, что за это решение проголосовали 293 народных депутата.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Шимон Бриман, историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина;

Игорь Швайка, заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, капитан;

Анна Малкина, политолог, доктор политических наук;

Николай Томенко, политический и общественный деятель;

Максим Шеремет, основатель Drone Space Labs.

Мы писали, что Верховная Рада продлила военное положение ещё на 90 дней. Известно, что во время его действия отдельные конституционные права и свободы человека могут ограничиваться, если это необходимо для обеспечения обороны и безопасности Украины.

Новини.LIVE сообщали, что одновременно Верховная Рада продлила срок действия всеобщей мобилизации в стране еще на 90 дней. Напомним, что всеобщая мобилизация была объявлена еще 24 февраля 2022 года, с тех пор она продлевается каждые три месяца до окончания войны.