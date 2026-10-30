Россия готова к войне с Европой в 2030 году: эфир Ранок.LIVE

Российский диктатор Путин заявил о готовности Москвы к возможному военному конфликту с Европой. В то же время он заверил, что Россия не стремится к войне и заинтересована в восстановлении отношений с европейскими странами. Кроме того, Путин поставил под сомнение необходимость подготовки Европы к возможному столкновению с РФ до 2030 года.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 30 октября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";

Денис Ярославский — офицер командования штурмовых войск ВСУ;

Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Ирина Коринь — пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Черниговской области;

Влад, позывной "Ведьмак" — офицер отдела связи 38-й ОБРМП имени гетмана Петра Сагайдачного;

Елена Шуляк — председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Глеб Остапенко — эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO, Political Consulting;

Ярослав Захарченко — прокурор Киевской прокуратуры в 2014–2025 годах, почетный председатель Всеукраинской общественной организации "Правовое равенство";

Ярослав Юрчишин — народный депутат, фракция "Голос", председатель Комитета по вопросам свободы слова;

Ольга Голубицкая — психолог.

Новини.LIVE сообщали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о попытках России ежедневно дестабилизировать страну. Он подчеркнул угрозы безопасности Германии со стороны внешних государств и экстремистских партий. Также Мерц подчеркнул необходимость защиты свободы и безопасности в Европе.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский предупредил, что Россия может усилить военное и гибридное давление на европейские страны. В частности, Москва может мобилизовать ещё около 300 тысяч военных, активизировать атаки дронами и кибератаки. Также РФ может пытаться блокировать Черное море и атаковать суда с агропродукцией и энергоносителями.