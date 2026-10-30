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Главная arrow Відео arrow Россия готова к войне с Европой в 2030 году: эфир Ранок.LIVE arrow
Россия готова к войне с Европой в 2030 году: эфир Ранок.LIVE

Россия готова к войне с Европой в 2030 году: эфир Ранок.LIVE

30 октября 2026 г. 8:00

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08:00 Россия готова к войне с Европой в 2030 году: эфир Ранок.LIVE

29 октября 2026
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17:12 Российские удары по Украине и погибшие в пяти областях: эфир Вечір.LIVE

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14:29 Россия атаковала железнодорожный вокзал в Днепре: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский допустил гарантии безопасности для РФ: эфир Ранок.LIVE

28 октября 2026
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19:00 Транспортный коллапс в Киеве: эфир Київський час

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18:12 Переговоры между Украиной, США и РФ могут состояться 10 ноября: эфир Вечір.LIVE

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16:30 Зеленский проводит пресс-конференцию в Нидерландах: эфир Новини.LIVE

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13:05 Новые детали переговоров: РФ настроена на серьезный разговор: эфир День.LIVE

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08:00 Успех на дистанции 15 км: Зеленский заявил о самых сильных позициях ВСУ: эфир Ранок.LIVE

27 октября 2026
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17:26 В Киеве перекрыли Южный мост: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Россия готова к войне с Европой в 2030 году: эфир Ранок.LIVE

29 октября 2026
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17:12 Российские удары по Украине и погибшие в пяти областях: эфир Вечір.LIVE

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14:29 Россия атаковала железнодорожный вокзал в Днепре: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский допустил гарантии безопасности для РФ: эфир Ранок.LIVE

28 октября 2026
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19:00 Транспортный коллапс в Киеве: эфир Київський час

Российский диктатор Путин заявил о готовности Москвы к возможному военному конфликту с Европой. В то же время он заверил, что Россия не стремится к войне и заинтересована в восстановлении отношений с европейскими странами. Кроме того, Путин поставил под сомнение необходимость подготовки Европы к возможному столкновению с РФ до 2030 года.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 30 октября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";
  • Денис Ярославский — офицер командования штурмовых войск ВСУ;
  • Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
  • Ирина Коринь — пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Черниговской области;
  • Влад, позывной "Ведьмак" — офицер отдела связи 38-й ОБРМП имени гетмана Петра Сагайдачного;
  • Елена Шуляк — председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
  • Глеб Остапенко — эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO, Political Consulting;
  • Ярослав Захарченко — прокурор Киевской прокуратуры в 2014–2025 годах, почетный председатель Всеукраинской общественной организации "Правовое равенство";
  • Ярослав Юрчишин — народный депутат, фракция "Голос", председатель Комитета по вопросам свободы слова;
  • Ольга Голубицкая — психолог.

Новини.LIVE сообщали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о попытках России ежедневно дестабилизировать страну. Он подчеркнул угрозы безопасности Германии со стороны внешних государств и экстремистских партий. Также Мерц подчеркнул необходимость защиты свободы и безопасности в Европе.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский предупредил, что Россия может усилить военное и гибридное давление на европейские страны. В частности, Москва может мобилизовать ещё около 300 тысяч военных, активизировать атаки дронами и кибератаки. Также РФ может пытаться блокировать Черное море и атаковать суда с агропродукцией и энергоносителями.

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07:40 КГГА: сегодня в Киеве возобновляется движение по Южному мосту

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:32 Россия атаковала Основянский район Харькова реактивным БПЛА

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