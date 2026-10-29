Зеленский допустил гарантии безопасности для РФ: эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский допустил возможность обсуждения гарантий безопасности для России после завершения войны. В то же время он подчеркнул, что сначала необходимо урегулировать вопрос войны и обеспечить потребности Украины. Глава государства также сообщил о сигналах относительно возможного сокращения американских войск в Европе.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 29 октября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";

Александр Гречко — соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева";

Вячеслав Деменский — старший лейтенант, командир роты 2-го батальона оперативного назначения бригады "Буревій";

Сергей Нагорняк — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Ирина Борзова — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;

Сергей Евтушок — народный депутат от фракции "Батьківщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики;

Богдан Попов — эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";

Максим Джигун — политолог, партнер агентства по связям с правительством Good Politics;

Андрей Жигулин — онкопластический и реконструктивный хирург, основатель и руководитель Центра маммологии больницы ЛИСОД.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина наносит удары по энергетической инфраструктуре России в ответ на атаки оккупантов. По его словам, Украина согласилась на предложение Дональда Трампа прекратить удары по энергетике, однако Россия его отклонила. Энергетическое перемирие так и не вступило в силу.

Новини.LIVE писали, что Зеленский заявил, что вопрос о территориях Украина готова обсуждать только на уровне лидеров государств. В ходе предстоящей трехсторонней встречи с США и Россией Киев планирует поднять вопросы о прекращении ударов по энергетике и боевых действий на море, обмене пленными и возвращении украинских детей. Президент подчеркнул, что Москва не демонстрирует готовности завершить войну, а Украине важно сохранять единство с партнерами.