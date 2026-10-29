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Зеленский допустил гарантии безопасности для РФ: эфир Ранок.LIVE

Зеленский допустил гарантии безопасности для РФ: эфир Ранок.LIVE

29 октября 2026 г. 8:00

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13:05 Новые детали переговоров: РФ настроена на серьезный разговор: эфир День.LIVE

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08:00 Успех на дистанции 15 км: Зеленский заявил о самых сильных позициях ВСУ: эфир Ранок.LIVE

27 октября 2026
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17:26 В Киеве перекрыли Южный мост: эфир Вечір.LIVE

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26 октября 2026
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18:09 В Украине изменят правила бронирования: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Зеленский допустил гарантии безопасности для РФ: эфир Ранок.LIVE

28 октября 2026
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19:00 Транспортный коллапс в Киеве: эфир Київський час

Text

18:12 Переговоры между Украиной, США и РФ могут состояться 10 ноября: эфир Вечір.LIVE

Text

16:30 Зеленский проводит пресс-конференцию в Нидерландах: эфир Новини.LIVE

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13:05 Новые детали переговоров: РФ настроена на серьезный разговор: эфир День.LIVE

Президент Владимир Зеленский допустил возможность обсуждения гарантий безопасности для России после завершения войны. В то же время он подчеркнул, что сначала необходимо урегулировать вопрос войны и обеспечить потребности Украины. Глава государства также сообщил о сигналах относительно возможного сокращения американских войск в Европе.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 29 октября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Александр Гречко — соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева";
  • Вячеслав Деменский — старший лейтенант, командир роты 2-го батальона оперативного назначения бригады "Буревій";
  • Сергей Нагорняк — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Ирина Борзова — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;
  • Сергей Евтушок — народный депутат от фракции "Батьківщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики;
  • Богдан Попов — эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Максим Джигун — политолог, партнер агентства по связям с правительством Good Politics;
  • Андрей Жигулин — онкопластический и реконструктивный хирург, основатель и руководитель Центра маммологии больницы ЛИСОД.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина наносит удары по энергетической инфраструктуре России в ответ на атаки оккупантов. По его словам, Украина согласилась на предложение Дональда Трампа прекратить удары по энергетике, однако Россия его отклонила. Энергетическое перемирие так и не вступило в силу.

Новини.LIVE писали, что Зеленский заявил, что вопрос о территориях Украина готова обсуждать только на уровне лидеров государств. В ходе предстоящей трехсторонней встречи с США и Россией Киев планирует поднять вопросы о прекращении ударов по энергетике и боевых действий на море, обмене пленными и возвращении украинских детей. Президент подчеркнул, что Москва не демонстрирует готовности завершить войну, а Украине важно сохранять единство с партнерами.

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08:00 Денежная помощь для украинок: кто получит ваучеры на 2 100 грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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