Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский готов лично встретиться с Путиным: эфир Ранок.LIVE arrow
Зеленский готов лично встретиться с Путиным: эфир Ранок.LIVE

Зеленский готов лично встретиться с Путиным: эфир Ранок.LIVE

2 ноября 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Зеленский готов лично встретиться с Путиным: эфир Ранок.LIVE

30 октября 2026
Text

21:00 Могли ли спасти людей во время взрывов в Вишневом: эфир программы "Наша справа"

Text

18:00 Встретятся ли Зеленский и Путин: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украинская делегация прибыла в Олешки: эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия готова к войне с Европой в 2030 году: эфир Ранок.LIVE

29 октября 2026
Text

17:12 Российские удары по Украине и погибшие в пяти областях: эфир Вечір.LIVE

Text

14:29 Россия атаковала железнодорожный вокзал в Днепре: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский допустил гарантии безопасности для РФ: эфир Ранок.LIVE

28 октября 2026
Text

19:00 Транспортный коллапс в Киеве: эфир Київський час

Text

18:12 Переговоры между Украиной, США и РФ могут состояться 10 ноября: эфир Вечір.LIVE

Text

08:00 Зеленский готов лично встретиться с Путиным: эфир Ранок.LIVE

30 октября 2026
Text

21:00 Могли ли спасти людей во время взрывов в Вишневом: эфир программы "Наша справа"

Text

18:00 Встретятся ли Зеленский и Путин: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украинская делегация прибыла в Олешки: эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия готова к войне с Европой в 2030 году: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции. Он надеется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поможет организовать такие переговоры.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 2 ноября.

Гости эфира:

  • Игорь Тодоров — член Украинской ассоциации внешней политики, профессор Ужгородского университета;
  • Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА;
  • Евгений Оропай "Скиф" — капитан, начальник службы применения отделения беспилотных систем секции планирования применения штаба бригады "Рубеж" НГУ;
  • Богдан Долинце — эксперт по вопросам авиационного рынка;
  • Юрий Подорожний — политтехнолог;
  • Сергей Братчук — пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;
  • Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;
  • Вадим Гречкивский — адвокат;
  • Галина Остаповец — специальный корреспондент "Новости.LIVE";
  • Андрей Жигулин — онкопластический и реконструктивный хирург, основатель и руководитель Центра маммологии больницы ЛИСОД.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Владимиром Путиным в Турции. Украинский лидер подчеркнул возможность проведения переговоров при участии турецкого президента Реджепа Эрдогана. Подробнее о заявлении Зеленского.

Также Новини.LIVE сообщали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности Владимира Путина ответить на телефонный звонок Владимира Зеленского. В то же время он отметил, что российский лидер якобы открыт для контактов, если украинский президент сам инициирует разговор.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:30 Ребенок может подать в суд на родителей: что разрешает закон

08:25 Евро может вернуться к прежним высотам: что будет с курсом в ноябре

08:21 В Киеве и области ввели экстренные отключения света

08:19 Трамп готовит план управления США без Конгресса на случай победы демократов

08:15 Мрамор и глянцевая плитка могут разочаровать: какую плитку не стоит укладывать в ванной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:14 Трамп признал взаимный шпионаж со стороны США, РФ и Китая

08:03 Зеленский заявил о сотрудничестве с Турцией в сфере спутниковых технологий

08:00 ERC Ukraine предоставит украинцам 12 780 грн: как оформить

Text

08:00 Зеленский готов лично встретиться с Путиным: эфир Ранок.LIVE

07:54 Ответ за "Орешник": хакеры разослали россиянам фейк о ядерном взрыве

08:30 Ребенок может подать в суд на родителей: что разрешает закон

08:25 Евро может вернуться к прежним высотам: что будет с курсом в ноябре

08:21 В Киеве и области ввели экстренные отключения света

08:19 Трамп готовит план управления США без Конгресса на случай победы демократов

08:15 Мрамор и глянцевая плитка могут разочаровать: какую плитку не стоит укладывать в ванной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:14 Трамп признал взаимный шпионаж со стороны США, РФ и Китая

08:03 Зеленский заявил о сотрудничестве с Турцией в сфере спутниковых технологий

08:00 ERC Ukraine предоставит украинцам 12 780 грн: как оформить

07:54 Ответ за "Орешник": хакеры разослали россиянам фейк о ядерном взрыве

07:38 Пророссийская кандидатка Илиана Йотова стала президентом Болгарии

06:33 Ситуация в Чёрном море: какие опасности грозят одесситам

29 октября

06:33 Огурцы уже по 120 грн: как изменились цены на рынке Черемушки в Одессе

28 октября

08:53 Что ждет одесситов уже этой зимой: прогнозы синоптиков

27 октября

06:33 Памятник Пушкину в Одессе: что думают одесситы о его сносе

24 октября

06:33 На границе с Молдовой предлагают изменения: как реагируют одесситы

23 октября

06:33 Перевод часов на час назад: как к этому относятся одесситы

22 октября

06:33 Помидоры и сало дорожают: сколько стоят продукты на рынке в Одессе

21 октября

06:33 Будущее одесских хрущевок: снос или модернизация спальных районов

Эксклюзив

06:17 Завершение войны и переговоры о Ялте-2 — эксклюзив с Виктором Ющенко

20 октября

06:32 Выборы в Украине во время войны: поддерживают ли эту идею одесситы

Text

08:00 Зеленский готов лично встретиться с Путиным: эфир Ранок.LIVE

30 октября
Text

21:00 Могли ли спасти людей во время взрывов в Вишневом: эфир программы "Наша справа"

Text

18:00 Встретятся ли Зеленский и Путин: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украинская делегация прибыла в Олешки: эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия готова к войне с Европой в 2030 году: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Могли ли спасти людей во время взрывов в Вишневом: эфир программы "Наша справа"

Могли ли спасти людей во время взрывов в Вишневом: эфир программы "Наша справа"

30 октября 2026 г. 21:00
Встретятся ли Зеленский и Путин: эфир Вечір.LIVE

Встретятся ли Зеленский и Путин: эфир Вечір.LIVE

30 октября 2026 г. 18:00
Украинская делегация прибыла в Олешки: эфир День.LIVE

Украинская делегация прибыла в Олешки: эфир День.LIVE

30 октября 2026 г. 13:00
Россия готова к войне с Европой в 2030 году: эфир Ранок.LIVE

Россия готова к войне с Европой в 2030 году: эфир Ранок.LIVE

30 октября 2026 г. 8:00
Российские удары по Украине и погибшие в пяти областях: эфир Вечір.LIVE

Российские удары по Украине и погибшие в пяти областях: эфир Вечір.LIVE

29 октября 2026 г. 17:12
Россия атаковала железнодорожный вокзал в Днепре: эфир День.LIVE

Россия атаковала железнодорожный вокзал в Днепре: эфир День.LIVE

29 октября 2026 г. 14:29
Зеленский допустил гарантии безопасности для РФ: эфир Ранок.LIVE

Зеленский допустил гарантии безопасности для РФ: эфир Ранок.LIVE

29 октября 2026 г. 8:00
Транспортный коллапс в Киеве: эфир Київський час

Транспортный коллапс в Киеве: эфир Київський час

28 октября 2026 г. 19:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации