Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции. Он надеется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поможет организовать такие переговоры.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 2 ноября.

Гости эфира:

Игорь Тодоров — член Украинской ассоциации внешней политики, профессор Ужгородского университета;

Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА;

Евгений Оропай "Скиф" — капитан, начальник службы применения отделения беспилотных систем секции планирования применения штаба бригады "Рубеж" НГУ;

Богдан Долинце — эксперт по вопросам авиационного рынка;

Юрий Подорожний — политтехнолог;

Сергей Братчук — пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;

Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;

Вадим Гречкивский — адвокат;

Галина Остаповец — специальный корреспондент "Новости.LIVE";

Андрей Жигулин — онкопластический и реконструктивный хирург, основатель и руководитель Центра маммологии больницы ЛИСОД.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Владимиром Путиным в Турции. Украинский лидер подчеркнул возможность проведения переговоров при участии турецкого президента Реджепа Эрдогана. Подробнее о заявлении Зеленского.

Также Новини.LIVE сообщали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности Владимира Путина ответить на телефонный звонок Владимира Зеленского. В то же время он отметил, что российский лидер якобы открыт для контактов, если украинский президент сам инициирует разговор.