Ключевые решения о прекращении войны России против Украины должны приниматься в ходе личных переговоров лидеров государств, а не в ходе телефонных разговоров. В связи с этим предложения Москвы провести телефонный разговор или пригласить Владимира Зеленского в российскую столицу могут свидетельствовать о нежелании переходить к трехсторонним переговорам на высшем уровне.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 30 октября.

Гости эфира:

Петр Кузик, командир ББС "Свобода" 23-го штурмового полка "Р.У.Г" Корпуса НГУ "Хартия", Харьковская область;

Анатолий Бурмич, народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики;

Руслан Горбенко, народный депутат, "Слуга народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Илья Котов, кандидат наук в области государственного управления, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики;

Алексей Якубин, кандидат политических наук;

Владимир Фесенко, политолог.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения самых сложных вопросов, в частности территориального. Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что такие переговоры могут повлиять на дальнейший ход мирного процесса.

Также Новини.LIVE писали, что трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России в Абу-Даби может состояться 10 ноября, после промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина заинтересована в скорейшем проведении переговоров, однако не согласится на мирные договоренности любой ценой.