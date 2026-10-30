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Встретятся ли Зеленский и Путин: эфир Вечір.LIVE

Встретятся ли Зеленский и Путин: эфир Вечір.LIVE

30 октября 2026 г. 18:00

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18:00 Встретятся ли Зеленский и Путин: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Украинская делегация прибыла в Олешки: эфир День.LIVE

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14:29 Россия атаковала железнодорожный вокзал в Днепре: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский допустил гарантии безопасности для РФ: эфир Ранок.LIVE

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19:00 Транспортный коллапс в Киеве: эфир Київський час

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18:12 Переговоры между Украиной, США и РФ могут состояться 10 ноября: эфир Вечір.LIVE

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16:30 Зеленский проводит пресс-конференцию в Нидерландах: эфир Новини.LIVE

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13:05 Новые детали переговоров: РФ настроена на серьезный разговор: эфир День.LIVE

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18:00 Встретятся ли Зеленский и Путин: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Украинская делегация прибыла в Олешки: эфир День.LIVE

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08:00 Россия готова к войне с Европой в 2030 году: эфир Ранок.LIVE

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17:12 Российские удары по Украине и погибшие в пяти областях: эфир Вечір.LIVE

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14:29 Россия атаковала железнодорожный вокзал в Днепре: эфир День.LIVE

Ключевые решения о прекращении войны России против Украины должны приниматься в ходе личных переговоров лидеров государств, а не в ходе телефонных разговоров. В связи с этим предложения Москвы провести телефонный разговор или пригласить Владимира Зеленского в российскую столицу могут свидетельствовать о нежелании переходить к трехсторонним переговорам на высшем уровне.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 30 октября.

Гости эфира:

  • Петр Кузик, командир ББС "Свобода" 23-го штурмового полка "Р.У.Г" Корпуса НГУ "Хартия", Харьковская область;
  • Анатолий Бурмич, народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
  • Руслан Горбенко, народный депутат, "Слуга народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Илья Котов, кандидат наук в области государственного управления, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики;
  • Алексей Якубин, кандидат политических наук;
  • Владимир Фесенко, политолог.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения самых сложных вопросов, в частности территориального. Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что такие переговоры могут повлиять на дальнейший ход мирного процесса.

Также Новини.LIVE писали, что трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России в Абу-Даби может состояться 10 ноября, после промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина заинтересована в скорейшем проведении переговоров, однако не согласится на мирные договоренности любой ценой.

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18:09 Энергетики предупредили о сложной ситуации со светом в трёх регионах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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