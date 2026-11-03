В центре внимания эфира — резонансный инцидент с задержанными на Петропавловской Борщаговке. В Национальной гвардии Украины сообщили о служебной проверке и заявили, что виновные должны понести ответственность. В свою очередь, Офис военного омбудсмена также начал выяснять обстоятельства происшествия.

Кроме того, в ночь на 3 ноября Россия совершила очередную массированную атаку на Украину. Целями стали энергетические объекты. Из-за обстрелов во многих регионах наблюдаются перебои с электричеством. Также зафиксированы попадания в гражданскую инфраструктуру.

Об этом и не только будут говорить в эфире "Ранок.LIVE" во вторник, 3 ноября.

Гости эфира:

Богдан Ференс, эксперт по международным вопросам;

Максим Гардус, эксперт по энергетике, экономике и реформам;

Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

Богдан Слуцкий, экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС);

Пётр Кашувара, польский журналист, главный редактор PostPravda.Info, директор Фонда UA Future;

Сергей Братчук, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;

Богдан Попов, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина»;

Денис Попович, военный обозреватель;

Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что полиция высказалась по поводу событий в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Правоохранители опровергли информацию о незаконном удержании людей и гибели одного из граждан.

Также Новини.LIVE писали, что командующий группировкой войск «Азов» в составе 1-го корпуса Нацгвардии Денис "Редис" прокомментировал столкновения, произошедшие в населенном пункте 2 ноября. Он заявил, что Россия заинтересована в расколе украинского общества, а подобные инциденты создают для врага выгодную информационную картинку.