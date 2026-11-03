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Массированная атака на Украину и скандал на Борщаговке: эфир "Ранок.LIVE"

Массированная атака на Украину и скандал на Борщаговке: эфир "Ранок.LIVE"

3 ноября 2026 г. 8:00

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08:00 Массированная атака на Украину и скандал на Борщаговке: эфир "Ранок.LIVE"

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00:27 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: видео конфликта

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00:11Конфликт в Петропавловской Борщаговке: мужчины в доме, движение заблокировано

2 ноября 2026
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18:22 Обращение к Мелании: Украина и РФ рассматривают возможность расширения миссии: эфир Вечір.LIVE

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13:08 Зеленский предложил Трампу месячную паузу в ударах по НПЗ за Patriot: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский готов лично встретиться с Путиным: эфир Ранок.LIVE

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21:00 Могли ли спасти людей во время взрывов в Вишневом: эфир программы "Наша справа"

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18:00 Встретятся ли Зеленский и Путин: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Украинская делегация прибыла в Олешки: эфир День.LIVE

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08:00 Россия готова к войне с Европой в 2030 году: эфир Ранок.LIVE

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08:00 Массированная атака на Украину и скандал на Борщаговке: эфир "Ранок.LIVE"

Text

00:27 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: видео конфликта

Text

00:11 Конфликт в Петропавловской Борщаговке: мужчины в доме, движение заблокировано

2 ноября 2026
Text

18:22 Обращение к Мелании: Украина и РФ рассматривают возможность расширения миссии: эфир Вечір.LIVE

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13:08 Зеленский предложил Трампу месячную паузу в ударах по НПЗ за Patriot: эфир День.LIVE

В центре внимания эфира — резонансный инцидент с задержанными на Петропавловской Борщаговке. В Национальной гвардии Украины сообщили о служебной проверке и заявили, что виновные должны понести ответственность. В свою очередь, Офис военного омбудсмена также начал выяснять обстоятельства происшествия.

Кроме того, в ночь на 3 ноября Россия совершила очередную массированную атаку на Украину. Целями стали энергетические объекты. Из-за обстрелов во многих регионах наблюдаются перебои с электричеством. Также зафиксированы попадания в гражданскую инфраструктуру.

Об этом и не только будут говорить в эфире "Ранок.LIVE" во вторник, 3 ноября.

Гости эфира:

  • Богдан Ференс, эксперт по международным вопросам;
  • Максим Гардус, эксперт по энергетике, экономике и реформам;
  • Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
  • Богдан Слуцкий, экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС);
  • Пётр Кашувара, польский журналист, главный редактор PostPravda.Info, директор Фонда UA Future;
  • Сергей Братчук, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;
  • Богдан Попов, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина»;
  • Денис Попович, военный обозреватель;
  • Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что полиция высказалась по поводу событий в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Правоохранители опровергли информацию о незаконном удержании людей и гибели одного из граждан.

Также Новини.LIVE писали, что командующий группировкой войск «Азов» в составе 1-го корпуса Нацгвардии Денис "Редис" прокомментировал столкновения, произошедшие в населенном пункте 2 ноября. Он заявил, что Россия заинтересована в расколе украинского общества, а подобные инциденты создают для врага выгодную информационную картинку.

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08:26 Писториус и Стритинг не верят в успех переговоров в ОАЭ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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