19 ноября 2026 года в Берлине состоится заседание "Коалиции желающих", посвященное поддержке Украины. Участники обсудят дальнейшую военную, техническую и финансовую помощь Киеву. Также речь пойдет о гарантиях безопасности для Украины после возможного прекращения огня и координации действий союзников в отношении мирных переговоров.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 4 ноября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);

Сергей Фурса — экономист, финансист;

Виталий Ким — министр по делам ветеранов Украины;

Сергей Лещенко — советник Офиса Президента, член наблюдательного совета "Укрзализныци";

Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий;

Александр Трохимец — председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Анатолий Корж — президент Теплоэнергетического кластера Украины;

Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;

Сергей Нагорняк — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Новини.LIVE сообщали, что 4 ноября 2026 года Владимир Зеленский встретился в Берлине с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Стороны обсудили российские атаки на украинскую энергетику и ускорение поставок ракет PAC-2 для систем Patriot. Также речь шла о военной помощи, в частности о системах IRIS-T и боеприпасах для истребителей F-16.

Новини.LIVE писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что большинство граждан страны поддерживают Украину и помощь Берлина Киеву. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G20, если на него пригласят Россию. По словам Мерца, Евросоюз также присоединится к переговорам, а страны ЕС в настоящее время согласовывают общую позицию.