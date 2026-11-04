19 ноября 2026 года в Берлине состоится заседание "Коалиции желающих", посвященное поддержке Украины. Участники обсудят дальнейшую военную, техническую и финансовую помощь Киеву. Также речь пойдет о гарантиях безопасности для Украины после возможного прекращения огня и координации действий союзников в отношении мирных переговоров.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 4 ноября.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);
- Сергей Фурса — экономист, финансист;
- Виталий Ким — министр по делам ветеранов Украины;
- Сергей Лещенко — советник Офиса Президента, член наблюдательного совета "Укрзализныци";
- Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий;
- Александр Трохимец — председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины;
- Анатолий Корж — президент Теплоэнергетического кластера Украины;
- Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;
- Сергей Нагорняк — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
Новини.LIVE сообщали, что 4 ноября 2026 года Владимир Зеленский встретился в Берлине с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Стороны обсудили российские атаки на украинскую энергетику и ускорение поставок ракет PAC-2 для систем Patriot. Также речь шла о военной помощи, в частности о системах IRIS-T и боеприпасах для истребителей F-16.
Новини.LIVE писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что большинство граждан страны поддерживают Украину и помощь Берлина Киеву. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G20, если на него пригласят Россию. По словам Мерца, Евросоюз также присоединится к переговорам, а страны ЕС в настоящее время согласовывают общую позицию.