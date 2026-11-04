Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Украина станет главной темой "Коалиции желающих" в Германии: эфир Вечір.LIVE arrow
Украина станет главной темой "Коалиции желающих" в Германии: эфир Вечір.LIVE

Украина станет главной темой "Коалиции желающих" в Германии: эфир Вечір.LIVE

4 ноября 2026 г. 18:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:00 Украина станет главной темой "Коалиции желающих" в Германии: эфир Вечір.LIVE

Text

17:51 Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

Text

12:48 Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США: эфир День.LIVE

Text

07:39 Из-за ударов РФ в столице произошел коммунальный коллапс: эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2026
Text

21:35 Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

Text

18:00 Зеленского встретили продолжительными аплодисментами в Берлине: эфир Новини.LIVE

Text

17:18 СБУ установила около 100 причастных к столкновениям под Киевом: эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

Text

08:00 Массированная атака на Украину и скандал на Борщаговке: эфир "Ранок.LIVE"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

00:27 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: видео конфликта

Text

18:00 Украина станет главной темой "Коалиции желающих" в Германии: эфир Вечір.LIVE

Text

17:51 Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

Text

12:48 Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США: эфир День.LIVE

Text

07:39 Из-за ударов РФ в столице произошел коммунальный коллапс: эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2026
Text

21:35 Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

19 ноября 2026 года в Берлине состоится заседание "Коалиции желающих", посвященное поддержке Украины. Участники обсудят дальнейшую военную, техническую и финансовую помощь Киеву. Также речь пойдет о гарантиях безопасности для Украины после возможного прекращения огня и координации действий союзников в отношении мирных переговоров.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 4 ноября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);
  • Сергей Фурса — экономист, финансист;
  • Виталий Ким — министр по делам ветеранов Украины;
  • Сергей Лещенко — советник Офиса Президента, член наблюдательного совета "Укрзализныци";
  • Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий;
  • Александр Трохимец — председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Анатолий Корж — президент Теплоэнергетического кластера Украины;
  • Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;
  • Сергей Нагорняк — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Новини.LIVE сообщали, что 4 ноября 2026 года Владимир Зеленский встретился в Берлине с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Стороны обсудили российские атаки на украинскую энергетику и ускорение поставок ракет PAC-2 для систем Patriot. Также речь шла о военной помощи, в частности о системах IRIS-T и боеприпасах для истребителей F-16.

Новини.LIVE писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что большинство граждан страны поддерживают Украину и помощь Берлина Киеву. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G20, если на него пригласят Россию. По словам Мерца, Евросоюз также присоединится к переговорам, а страны ЕС в настоящее время согласовывают общую позицию.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:30 В УЗ объяснили, сохранятся ли бесплатные поездки для украинцев до конца года

19:28 Угрозы безопасности и ПВО: встреча Хмары с министром финансов Норвегии

19:23 Боевые, доплаты и надбавки: сколько военные получат в ноябре

Репортаж

19:22 Дело Молодой: известно об одном случае вывоза мобилизованного за деньги

19:10 Зима может обойтись дешевле: какие выплаты и скидки стоит проверить украинцам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:00 8 стран Европы УЗ: какие маршруты доступны украинцам в ноябре

18:58 В СБУ объяснили подозрения организаторам беспорядков на Борщаговке

18:56 НАБУ: наркоторговцы планировали облить журналиста Бигуса кислотой

18:50 Новый владелец жилья требует выселиться: когда закон защищает жильцов

18:37 Первые морозы обрушатся на Одесчину: на завтра объявлен шторм

19:30 В УЗ объяснили, сохранятся ли бесплатные поездки для украинцев до конца года

19:28 Угрозы безопасности и ПВО: встреча Хмары с министром финансов Норвегии

19:23 Боевые, доплаты и надбавки: сколько военные получат в ноябре

Репортаж

19:22 Дело Молодой: известно об одном случае вывоза мобилизованного за деньги

19:10 Зима может обойтись дешевле: какие выплаты и скидки стоит проверить украинцам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:00 8 стран Европы УЗ: какие маршруты доступны украинцам в ноябре

18:58 В СБУ объяснили подозрения организаторам беспорядков на Борщаговке

18:56 НАБУ: наркоторговцы планировали облить журналиста Бигуса кислотой

18:50 Новый владелец жилья требует выселиться: когда закон защищает жильцов

18:37 Первые морозы обрушатся на Одесчину: на завтра объявлен шторм

06:33 Туризм в Одессе во время войны: цены, безопасность и перспективы

3 ноября

06:33 Начало отопительного сезона: как одесситы спасаются от холода

30 октября

06:33 Ситуация в Чёрном море: какие опасности грозят одесситам

29 октября

06:33 Огурцы уже по 120 грн: как изменились цены на рынке Черемушки в Одессе

28 октября

08:53 Что ждет одесситов уже этой зимой: прогнозы синоптиков

27 октября

06:33 Памятник Пушкину в Одессе: что думают одесситы о его сносе

24 октября

06:33 На границе с Молдовой предлагают изменения: как реагируют одесситы

23 октября

06:33 Перевод часов на час назад: как к этому относятся одесситы

22 октября

06:33 Помидоры и сало дорожают: сколько стоят продукты на рынке в Одессе

21 октября

06:33 Будущее одесских хрущевок: снос или модернизация спальных районов

Text

18:00 Украина станет главной темой "Коалиции желающих" в Германии: эфир Вечір.LIVE

Text

17:51 Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

Text

12:48 Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США: эфир День.LIVE

Text

07:39 Из-за ударов РФ в столице произошел коммунальный коллапс: эфир Ранок.LIVE

3 ноября
Text

21:35 Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

Видео по теме

Все видео
Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

4 ноября 2026 г. 17:51
Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США: эфир День.LIVE

Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США: эфир День.LIVE

4 ноября 2026 г. 12:48
Из-за ударов РФ в столице произошел коммунальный коллапс: эфир Ранок.LIVE

Из-за ударов РФ в столице произошел коммунальный коллапс: эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2026 г. 7:39
Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

3 ноября 2026 г. 21:35
Зеленского встретили продолжительными аплодисментами в Берлине: эфир Новини.LIVE

Зеленского встретили продолжительными аплодисментами в Берлине: эфир Новини.LIVE

3 ноября 2026 г. 18:00
СБУ установила около 100 причастных к столкновениям под Киевом: эфир Вечір.LIVE

СБУ установила около 100 причастных к столкновениям под Киевом: эфир Вечір.LIVE

3 ноября 2026 г. 17:18
Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

3 ноября 2026 г. 13:13
Массированная атака на Украину и скандал на Борщаговке: эфир "Ранок.LIVE"

Массированная атака на Украину и скандал на Борщаговке: эфир "Ранок.LIVE"

3 ноября 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации