В Соломенском районном суде Киева в среду, 4 ноября, проходит заседание по делу фигурантки громкого дела о столкновениях в Петропавловской Борщаговке. Речь идет о "враче" Валентине Молодой.

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Судебное заседание по делу Валентины Молодой

Суду предстоит избрать меру пресечения в отношении Валентины Молодой. Известно, что 2 ноября женщина в медицинской форме прибыла к зданию, которое использовали военнослужащие НГУ, и начала распространять информацию о якобы незаконном удержании и пытках мужчин.

Позже возле здания собралась толпа, что привело к столкновениям с правоохранителями. Полиция выясняет, могли ли эти события быть частью заранее спланированной провокации.

В то же время ГБР проводит отдельное расследование в отношении возможных правонарушений со стороны военнослужащих.

Как писали Новини.LIVE, во время заседания 4 ноября Валентина Молодая, причастная к событиям в Петропавловской Борщаговке, заявила, что работает врачом-хирургом. Журналисты попросили её предоставить документальное подтверждение медицинской квалификации. Также они поинтересовались происхождением автомобиля скорой помощи.

Известно, что прокуратура настаивает на её содержании под стражей. По данным следствия, Молодая могла препятствовать законной деятельности подразделения Национальной гвардии Украины.