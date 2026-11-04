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Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

4 ноября 2026 г. 17:51

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18:00 Украина станет главной темой "Коалиции желающих" в Германии: эфир Вечір.LIVE

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17:51 Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

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12:48 Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США: эфир День.LIVE

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07:39 Из-за ударов РФ в столице произошел коммунальный коллапс: эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2026
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21:35 Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

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18:00 Зеленского встретили продолжительными аплодисментами в Берлине: эфир Новини.LIVE

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17:18 СБУ установила около 100 причастных к столкновениям под Киевом: эфир Вечір.LIVE

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13:13 Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Массированная атака на Украину и скандал на Борщаговке: эфир "Ранок.LIVE"

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00:27 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: видео конфликта

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18:00 Украина станет главной темой "Коалиции желающих" в Германии: эфир Вечір.LIVE

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17:51 Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

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12:48 Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США: эфир День.LIVE

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21:35 Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

В Соломенском районном суде Киева в среду, 4 ноября, проходит заседание по делу фигурантки громкого дела о столкновениях в Петропавловской Борщаговке. Речь идет о "враче" Валентине Молодой.

Посмотреть прямую трансляцию судебного заседания можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Судебное заседание по делу Валентины Молодой

Суду предстоит избрать меру пресечения в отношении Валентины Молодой. Известно, что 2 ноября женщина в медицинской форме прибыла к зданию, которое использовали военнослужащие НГУ, и начала распространять информацию о якобы незаконном удержании и пытках мужчин.

Позже возле здания собралась толпа, что привело к столкновениям с правоохранителями. Полиция выясняет, могли ли эти события быть частью заранее спланированной провокации.

В то же время ГБР проводит отдельное расследование в отношении возможных правонарушений со стороны военнослужащих.

Как писали Новини.LIVE, во время заседания 4 ноября Валентина Молодая, причастная к событиям в Петропавловской Борщаговке, заявила, что работает врачом-хирургом. Журналисты попросили её предоставить документальное подтверждение медицинской квалификации. Также они поинтересовались происхождением автомобиля скорой помощи.

Известно, что прокуратура настаивает на её содержании под стражей. По данным следствия, Молодая могла препятствовать законной деятельности подразделения Национальной гвардии Украины.

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