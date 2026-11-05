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Киевляне перекрывают дороги из-за отсутствия света: эфир Ранок.LIVE

Киевляне перекрывают дороги из-за отсутствия света: эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2026 г. 7:23

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12:48 Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США: эфир День.LIVE

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07:39 Из-за ударов РФ в столице произошел коммунальный коллапс: эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2026
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18:00 Зеленского встретили продолжительными аплодисментами в Берлине: эфир Новини.LIVE

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17:18 СБУ установила около 100 причастных к столкновениям под Киевом: эфир Вечір.LIVE

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13:13 Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

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07:23 Киевляне перекрывают дороги из-за отсутствия света: эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2026
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21:35 Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

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19:56 Киев без света, воды и отопления: ефір Київський час

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18:00 Украина станет главной темой "Коалиции желающих" в Германии: эфир Вечір.LIVE

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17:51 Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

В Киеве из-за длительного отсутствия электроэнергии в жилых домах местные жители начали выходить на дороги и перекрывать движение транспорта. Люди собираются на проезжей части, пытаясь привлечь внимание к проблеме длительных обесточений и добиться реакции на ситуацию. Из-за таких акций движение на отдельных улицах может быть затруднено, а водителям приходится искать альтернативные маршруты.

Об этом и другом будут говорить в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 5 ноября

Гости эфира:

  • Оксана Юринец, народный депутат Украины VIII созыва;
  • Ярослав Макитра, политтехнолог;
  • Станислав Игнатьев, энергетический эксперт;
  • Позывной "Ковбой", капитан, командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов стрелкового батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады;
  • Владимир Крейденко, народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Татьяна Козаченко, адвокат, член Совета общественного контроля при НАБУ и дисциплинарной комиссии НАБУ в 2018–2020 годах;
  • Тарас Семенюк, политолог-международник;
  • Леонид Быцюра, член Совета Украинской водной ассоциации;
  • Владимир Бицак, депутат Сумского районного совета.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 ноября на Кольцевой дороге в Киеве возле станции метро "Теремки" образовалась многокилометровая пробка. Основную часть трассы перекрыли бетонными блоками, из-за чего движение в направлении Академгородка существенно затруднилось.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве частично восстановили водоснабжение, которое было нарушено в результате российской атаки. Коммунальщики продолжают работать над повышением давления в водопроводной системе, чтобы восстановить стабильную подачу воды во все районы столицы.

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