В Киеве из-за длительного отсутствия электроэнергии в жилых домах местные жители начали выходить на дороги и перекрывать движение транспорта. Люди собираются на проезжей части, пытаясь привлечь внимание к проблеме длительных обесточений и добиться реакции на ситуацию. Из-за таких акций движение на отдельных улицах может быть затруднено, а водителям приходится искать альтернативные маршруты.

Об этом и другом будут говорить в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 5 ноября

Гости эфира:

Оксана Юринец, народный депутат Украины VIII созыва;

Ярослав Макитра, политтехнолог;

Станислав Игнатьев, энергетический эксперт;

Позывной "Ковбой", капитан, командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов стрелкового батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады;

Владимир Крейденко, народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Татьяна Козаченко, адвокат, член Совета общественного контроля при НАБУ и дисциплинарной комиссии НАБУ в 2018–2020 годах;

Тарас Семенюк, политолог-международник;

Леонид Быцюра, член Совета Украинской водной ассоциации;

Владимир Бицак, депутат Сумского районного совета.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 ноября на Кольцевой дороге в Киеве возле станции метро "Теремки" образовалась многокилометровая пробка. Основную часть трассы перекрыли бетонными блоками, из-за чего движение в направлении Академгородка существенно затруднилось.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве частично восстановили водоснабжение, которое было нарушено в результате российской атаки. Коммунальщики продолжают работать над повышением давления в водопроводной системе, чтобы восстановить стабильную подачу воды во все районы столицы.